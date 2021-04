"Ammazziamo la tua famiglia per il lockdown". Minacce al ministro Speranza, quattro indagati

02 aprile 2021 a

Quattro persone sono indagate per aver inviato tra ottobre 2020 e gennaio 2021 numerose e-mail dal contenuto minaccioso al ministro della Salute, Roberto Speranza. E' stata la Procura della Repubblica di Roma a coordinare le indagini e i militari del reparto operativo del Nas hanno effettuato le perquisizioni nelle città di Torino, Cagliari, Varese ed Enna nei confronti di quattro cittadini italiani. Hanno tutti un'età compresa tra i 35 e i 55 anni, alcuni con precedenti di polizia analoghi al reato che viene contestato ed hanno agito nascosti dietro indirizzi mail che sono gestiti da server di Paesi extra europei.

Le minacce, considerate di estrema gravità, sono state avanzate sempre in relazione alla misure anti Covid e alle restrizioni che sono state decise per cercare di arginare la pandemia. Nelle mail venivano prospettate nei confronti dell ministro della Salute, ritorsioni e azioni violente, anche nei confronti dei suoi familiari. Non mancavano nemmeno minacce di morte. Le perquisizioni sono state effettuate con il supporto dei Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità e dei reparti dell'Arma che sono competenti da un punto di vista territoriale.

Sono stati sequestrati computer e smartphone degli indagati sui quali verranno avviati i relativi approfondimenti e gli accertamenti tecnici. L'obiettivo delle indagini è anche cercare di comprendere se avevano eventuali collegamenti con altre persone oppure gruppi. Durissimi i contenuti delle mail che venivano invate al ministro. Frasi tipo "invece del lockdown ti ammazziamo la famiglia, tu vuoi affamare l'Italia e noi prima o poi ammazziamo la tua famiglia e ti seppelliamo vivo". Oppure ministro "da schiacciare e calpestare, da odiare e ammazzare appeso a testa in giù". E ancora: "Ci vedremo in obitorio". Al ministro della salute sono arrivati messaggi di solidarietà da diversi schieramenti politici e da altri esponenti del governo.

