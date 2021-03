Denise Pipitone, l'avvocato della famiglia vola in Russia. Il video di Olesya

31 marzo 2021 a

Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, nel Trapanese, attende (con speranza) l'esame del Dna. Lo dice il suo avvocato, come riferisce La Repubblica ,Giacomo Frazzitta. Stasera sarà lui a intervenire al posto di Piera alla trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?" dove, alle 21.20, sarà mostrato l'appello di una ragazza russa che cerca la sua famiglia. Racconta di essere stata rapita quando era piccola e di essere stata trovata in un campo nel 2005. Oggi avrebbe l'età che dovrebbe avere Denise Pipitone. Ventuno anni. E non è tutto, ci sono delle somiglianze con la mamma di Denise, chwe non sfuggono.

La ragazza russa somiglia a Piera Maggio almeno stando alle immagini della trasmissione russa.

L'avvocato Frazzitta volerà in Russia. E' in attesa di partire: "Andrò io per tutti gli accertamenti, la mamma resta qui". Completato l'iter di autorizzazione da parte del ministero degli Esteri russo per consentirgli l'ingresso nel Paese, nel rispetto delle norme previste per la pandemia: "Stiamo provando a vedere se ci autorizzano subito senza dover fare i 15 giorni di quarantena. Attendiamo". Trapela dallo stesso legale che già nel 2004, quando la piccola è scomparsa, c'erano delle segnalazioni che ci facevano propendere per una pista russa.



Denise Pipitone è sparita nel nulla il 1° settembre del 2004 a Mazara del Vallo, nel Trapanese, mentre gioca davanti casa. Ha 4 anni. C'è il mercato rionale, la nonna è in casa, quando esce la bimba è sparita. Subito la denuncia e le ricerche. Nell'ottobre del 2005 la speranza arriva da un filmino girato da una guardia giurata davanti a una banca di Milano. Una bambina, Danas, in compagnia di una donna rom. Mamma Piera è certa: "È lei la mia Denise". Ma gli accertamenti danno esito negativo.

Il 20 novembre 2005 Piera Maggio va in Tunisia a verificare una voce secondo cui la figlia sarebbe in quel Paese. Ma non trova alcuna traccia di Denise. Nello stesso periodo le indagini si concentrano anche in un campo rom di Padova e lì, anziché trovare Denise, le autorità rintracciano una ragazza bulgara di 14 anni venduta dai suoi genitori a un tribù. Nel maggio del 2007 alcuni fotogrammi di una bambina di sei anni che somiglia a Denise riaccendono le speranze: quella bambina viene ritrovata circa cinque mesi dopo in un supermercato di Molfetta, si chiama Denise ma non è la Pipitone. Ancora altre segnalazioni ma sempre con lo stesso esito, purtroppo: negativo.

Denise Pipitone è viva? In Russia c'è una ragazza che somiglia a Piera Maggio

Nell'ottobre 2017 sempre alla redazione di “Chi l'ha Visto?” è arrivata una foto di una ragazza che risultava molto simile all'immagine dell'invecchiamento della piccola realizzato dal Ris. La trasmissione di Federica Sciarelli l’ha mostrata alla mamma Piera Maggio. Strada, anche questa, che non ha portato a nulla. Adesso il nuovo avvistamento, la nuova speranza con tutte le trasmissioni che si occupano di cronache e misteri, che oggi hanno dedicato spazio alla vicenda, Mattino 5 su Canale 5 che ha mostrato il video dalla Russia con la ragazza Olesya Rostova che mostra somiglianze con la mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio.

In Russia una ragazza cerca la madre, potrebbe essere #DenisePipitone? La famiglia vuole fare il test del DNA#Mattino5 pic.twitter.com/Jl0vSRzuXK — Mattino5 (@mattino5) March 31, 2021

