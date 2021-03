Denise Pipitone è viva? La segnalazione: c'è una ragazza russa che somiglia a Piera Maggio

30 marzo 2021 a

a

a

Svolta nel giallo della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina svanita nel nulla il 1 settembre del 2004 a Mazzara del Vallo. C'è una ragazza in Russia, che ha la stessa età che dovrebbe avere oggi Denise, che è stata rapita da bambina. Ciò che colpisce è la somiglianza tra la giovane e Piera Maggio, la madre della piccola scomparsa che non si è mai data pace continuando in tutti questi anni a cercarla. Ad annunciare la svolta è la trasmissione "Chi l'ha Visto?" che sul profilo social ha annunciato le anticipazioni della puntata che andrà in onda mercoledì 31 gennaio su Rai 3.

Nella prossima puntata



Chi è la giovane donna a Mosca, rapita quando era bambina? “Somiglia tantissimo a Piera Maggio”, segnala una spettatrice



Mercoledì #31marzo alle 21:20 in diretta sul #Rai3 #bambiniscomparsi #missingkids pic.twitter.com/lRQ3JuQW95 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 30, 2021

Sarà dato spazio alla segnalazione di una telespettatrice che ha notato la somiglianza tra la ragazza russa e la madre di Denise. "Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio. La bambina è stata trovata in un campo nel 2005 ed oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto", anticipano i redattori della trasmissione di Rai 3 nel lancio.

Il giallo della scomparsa di Khrystyna e il caso di Marcella Basteri

Denise Pipitone è nata nel 2000 ed oggi avrebbe 21 anni. Non si hanno sue notizie da quel primo settembre del 2004, quando sparì da davanti casa sua improvvisamente. è scomparsa intorno alle 12 del 11 settembre 2004 a Mazara del Vallo mentre giocava fuori dalla casa della nonna materna. Da quel momento la mamma non si è data pace. Negli anni sono state tante le segnalazioni. L'ultima, appunto, è quella che arriva dalla Russia e che ha riacceso le speranze di rivedere viva Denise.

La scomparsa di Alessandro Venturelli e Stefano Barilli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.