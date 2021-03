Incendio nel Parco nazionale dei Sibillini, in azione aereo dei Vigili del fuoco

29 marzo 2021 a

Incendio nel Parco nazionale dei Monti Sibillini, nel territorio del comune di Norcia, in provincia di Perugia. E' stato necessario un intenso intervento dei volontari dei Vigili del fuoco della stessa Norcia, del direttore delle operazioni spegnimento (Dos) di Perugia e dei carabinieri forestali. Circa sette ettari di prato adibiti al pascolo sono stati aggrediti dalle fiamme. Considerata la zona impervia, è servito anche un canadair dei pompieri per le operazioni di spegnimento. Il velivolo ha dovuto effettuare diversi lanci dopo le 18. Le immagini che poi sono state diffuse dallo stesso corpo dei Vigili, sono altamente spettacolari, sia per l'azione del canadair che per lo scenario naturale.

