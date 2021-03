Fiano Romano, infermieri rifiutano vaccino: salgono a 30 i positivi nella casa di riposo

28 marzo 2021 a

Sono 30, secondo i dati della Asl Roma 4 riportati da Roma Today, i positivi riscontrati nella casa di riposo privata di via Venezia a Fiano Romano dove da qualche giorno è scoppiato un focolaio coronavirus. Si tratta di 27 anziani e 3 operatori. Un caso, quello di Fiano Romano, che in breve ha fatto il giro del Lazio e d'Italia. A scatenare il contagio sarebbe stata un'infermiera che ha rifiutato di vaccinarsi per paura. Nella struttura anche altri operatori avrebbero rifiutato il siero per l'immunizzazione.

Fiano Romano, focolaio in RSA Il #Governo e' al lavoro per l'obbligo del vaccino ai sanitari. A Fiano Romano e' un caso il #focolaio in una casa di riposo. E' stato innescato proprio da un operatore socio-sanitario che ha #rifiutato di immunizzarsi. Pubblicato da Tg1 su Sabato 27 marzo 2021

Un caso, scoppiato proprio alla vigilia dell'approvazione della legge che impone l'obbligo di vaccinazione. "Sono in corso le valutazioni dei medici della Asl, che sono ancora sul posto, e delle persone contagiate solo due necessitano di ricovero. Una buona notizia". Lo ha raccontato all’Adnkronos Roberto Agresti, responsabile della casa di Riposo e Riabilitazione. "Quando è venuta la Asl per la prima dose, anche io ho fatto il vaccino proprio per dare l’esempio - dice Agresti - Credo che chi fa l’operatore sociosanitario, l’infermiere o opera in questi contesti, dovrebbe proteggere se stesso ma anche gli altri. Spero che il presidente Draghi faccia questo decreto al più presto. Anzi secondo me andava fatto prima. Quello che è successo qui da me sarebbe stato molto più contenuto".

FOCOLAIO NELLA RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI FOCOLAIO NELLA RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI Sarebbero stati alcuni operatori sanitari no vax a scatenare il focolaio in una Residenza Assistenziale di Fiano Romano, vicino Roma. Positiva gran parte dei pazienti. L'inviato Gabriele Carletti dal Tg3 delle 19 del 27 marzo 2021 Pubblicato da Tg3 su Sabato 27 marzo 2021

Rispetto ai dipendenti che hanno rifiutato la prima dose il responsabile della struttura ha aggiunto: "Gli operatori qui lavorano tanto, non posso dire nulla contro di loro e ora sono molto dispiaciuti per l’accaduto. Abbiamo nuovamente sensibilizzato tutti a vaccinarsi e qualcuno nel frattempo lo ha fatto, ma quando sarà finita questa cosa, qui dovranno esserci solo operatori vaccinati. "Sono in prima linea e sono cinque giorni che non vado a casa per paura di contagiare la mia famiglia e anche per non abbandonare i miei anziani, che ormai per me sono come i miei nonni", sottolinea. "Io non abbandono la nave", assicura il responsabile della struttura.

