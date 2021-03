Covid, U-mask: stop alla vendita delle mascherine dei vip. "Rischi per la salute"

27 marzo 2021 a

Le U-Mask Model 2.1, conosciute anche come le "mascherine dei vip", presentano "rischi per la salute". Così il ministero ha disposto lo stop alla vendita di queste mascherine, che non presentano le caratteristiche necessarie per essere considerate dispositivi di protezione individuale con standard protettivi adeguati contro il Covid.

Il ministero della Salute ha disposto il "divieto di immissione in commercio e contestuale provvedimento di ritiro dal mercato". Il precedente modello era stato analogamente ritirato e vietato dal dicastero presieduto da Roberto Speranza, dopo che le U-mask erano finite nei mesi scorsi al centro di un'indagine della Procura di Milano per frode nell'esercizio del commercio. Il provvedimento delle autorità ha motivato la decisione " in considerazione della destinazione d'uso del prodotto", ossia come dispositivo medico, "nonché dei potenziali rilevanti rischi per la salute umana derivanti dall'assenza di un regolare processo valutativo in termini di sicurezza ed efficacia e della conseguente assenza di garanzia sull'effettiva adeguatezza come strumento di prevenzione dei contagi", si legge nel testo.

Il Comando dei carabinieri per la Tutela della Salute verificherà l'ottemperanza al provvedimento e l'azienda potrà fare ricorso allo stesso Ministero entro 30 giorni o al Tar entro 60 giorni. A fine gennaio, tra l'altro, i carabinieri del Nas di Trento avevano sequestrato un laboratorio a Bolzano che aveva effettuato certificazioni sul precedente modello delle mascherine. Continua quindi ad essere alta l'attenzione delle autorità nei confronti di dispositivi che non assicurano adeguata protezione contro il virus, in un momento in cui il contagio è ancora elevato in tutto il Paese, per quanto l'ultimo monitoraggio dell'Iss abbia certificato un appiattimento della curva dei contagi, in quella che è la cosiddetta "terza ondata", il cui picco dovrebbe essere raggiunto proprio in questi giorni, con l'auspicio che entro fine aprile la curva possa finalmente calare a livello che consentano progressive riaperture.

