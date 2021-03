Napoli, ragazzo rapinato investe e uccide i due ladri con l'auto. Poi la confessione ai carabinieri

27 marzo 2021 a

Napoli, Giuseppe Greco, un ragazzo di 25 anni, è stato aggredito e rapinato ieri sera da due uomini che lo hanno raggiunto a bordo di uno scooter. Poi è salito sulla sua auto, li ha inseguiti e investiti, uccidendoli e lasciando i corpi sull'asfalto. Poi, nella notte, si è recato nella caserma dei carabinieri, dove ha confessato l'accaduto.

Si è risolto così il "giallo" dei due corpi rinvenuti in strada dalle forze dell'ordine. I due rapinatori, entrambi pregiudicati di Sant'Antimo, sono Domenico Romano, 39 anni, e Ciro Chirollo, 29 anni: a Greco hanno sottratto il Rolex in via San Rocco sotto la minaccia di una pistola. Greco è incensurato ed è figlio di un uomo con precedenti per traffico di droga. La sua auto, una Smart For 4, è stata trovata contro un muro in via Antica consolare campana, a Marano, ai confini con Villaricca, nel napoletano. A poca distanza dal mezzo i cadaveri dei due uomini, lo scooter T-Max usato per la rapina, una pistola e il orologio Rolex sottratto al 25enne. E' sembrata subito la scena di una rapina finita nel sangue agli occhi degli agenti della polizia municipale, i primi arrivati sul posto.

Poi, poco dopo, la confessione del protagonista. L'urto violento tra auto e scooter era testimoniato dai pezzi di carrozzeria dei due mezzi sparsi in strada. Poi, volontariamente o meno, l’auto è passata sui corpi dei rapinatori, che infatti a un primo esame esterno non presentavano ferite d’arma da fuoco, ma politraumi. Anche alcune testimonianze hanno confermato questa prima ricostruzione. Resta da capire se l'investimento sia stato o meno volontario e sarà Greco a dover chiarire questo aspetto. Un tragico episodio che si è risolto nella violenza e nel sangue in un venerdì notte di lockdown in Campania.

