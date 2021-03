Omicidio Willy Monteiro Duarte, un altro processo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi

26 marzo 2021 a

a

a

Un altro processo per Marco e Gabriele Bianchi i due fratelli di Artena che sono accusati di aver ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 Willy Monteiro Duarte. Il 14 maggio saranno di nuovo davanti al giudice per un altro pestaggio. Insieme ad altri due amici sono accusati di aver picchiato un uomo di 40 anni, indiano, colpevole di avergli detto di non correre con l'auto. I fatti avvennero il 13 aprile del 2019. Il quarantenne, stando quanto riporta il Corriere della Sera, stava camminando quando è stato quasi investito dall'auto con a bordo i quattro. Ha urlato loro di rallentare. Ma i quattro, noti nella zona di Artena per la loro prepotenza, hanno fatto marcia indietro aggredendolo e lasciandolo a terra con il volto tumefatto, il naso rotto e l'orbita dell'occhio destro spostata. Il 40enne è andato in ospedale, dove è stato dimesso con una prognosi di un mese. Le accuse per loro sono di lesioni aggravate dalla circostanza di aver agito in più persone.

Willy, il giorno dei funerali. Salvini: "Spero che le quattro bestie finiscano in galera i loro giorni"



I due fratelli Bianchi sono in carcere dal 6 settembre perché accusati di aver ucciso, a Collereferro, insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, il 21enne Willy Monteiro Duarte. La vittima era intervenuta per aiutare un amico ed è stata massacrata di botte. Per quei fatti finiranno a processo il 10 giugno con giudizio immediato. Ma gli imputati hanno iniziato ad accusarsi a vicenda: Francesco Belleggia (l'unico ai domiciliari) ha dichiarato che a colpire Willy erano stati i fratelli Bianchi e che lui non avrebbe partecipato alla rissa. Marco Bianchi accusa invece Belleggia, dicendo che sarebbe stato lui a spezzargli la gola.

I presunti assassini di Willy in un resort dell'Umbria da 250 euro a notte | Video

La morte di Willy scosse tutta l'Italia. Il ragazzo, originario di una famiglia di Capoverde, aveva raggiunto il locale di Colleferro dopo aver finito il suo turno come aiuto cuoco in un albergo della zona. Fu aggredito solo perché voleva aiutare un amico in difficoltà preso di mira dal "gruppo di Artena".

I presunti assassini di Willy e il reddito di cittadinanza, Luigi Di Maio: "Fatto grave, ma non sia messo in discussione il Rdc"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.