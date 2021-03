Vaccini, Oms: "AstraZeneca è sicuro, effetti collaterali molto rari"

26 marzo 2021 a

"AstraZeneca è sicuro, effetti collaterali molto rari". Sul siero anglo-svedese arriva anche il pronunciamento dell'organizzazione mondiale della sanità. "I benefici superano i rischi". Lo ha detto nel consueto briefing da Ginevra sul coronavirus la vice direttrice generale dell'Agenzia dell'Onu, Mariangela Simao. "Gli esperti dell'Oms e dell'Ema, ha spiegato, stanno comunque continuando a studiare il potenziale legame tra il vaccino e "un effetto collaterale molto raro che potrebbe accadere ad uno su un milione".

Intanto in Europa si lavora per garantire le forniture delle dosi. "Abbiamo gli strumenti e faremo in modo che tutte le dosi del vaccino di AstraZeneca rimangano in Europa fino a quando la società non onorerà i suoi impegni". Il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, durante una visita allo stabilimento di Barcellona Reig Jofre che si occuperà dell’infialamento del vaccino Johnson&Johnson ha ribadito la posizione ferma della Ue sulla vicenda Astrazeneca e le fiale stoccate in Italia, Belgio e Olanda. "L’Europa dovrebbe essere il leader mondiale nella produzione di vaccini contro il coronavirus entro la fine dell’anno con 52 fabbriche che prendono parte al processo in tutto il Continente", ha aggiunto il commissario. Confermando la linea ribadita ieri durante il Consiglio Ue dal premier Draghi e dalla presidente della Commissione Von der Leyen.

Per quanto riguarda le forniture in Italia il 29 marzo arriveranno, a livello nazionale, un milioni di dosi di Pfizer, un milione e 300mila di AstraZeneca e 500mila di Moderna. Ad annunciarlo il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo a Catanzaro dove ha visitato gli spazi dell'Ente Fiera dove sorgerà uno dei quattro hub vaccinali della Calabria. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 sarà ascoltato in Parlamento, dalle commissioni riunite Sanità del Senato e Affari sociali della Camera. L’audizione «informale», che si svolgerà nell’aula Difesa di palazzo Madama, è fissata alle 11 di martedì, 30 marzo.

