Quarto grado, il mistero della scomparsa di Alessandro Venturelli e Stefano Barilli. Il fantasma della setta

26 marzo 2021 a

Il mistero della scomparsa di due ragazzi emiliani a Quarto Grado, la trasmissione di Rete 4 in onda venerdì 26 marzo. Alessandro Venturelli, 21 anni, è scomparso da Sassuolo il 5 dicembre dello scorso anno. Di Stefano Barili, 23 anni, di Piacenza non si hanno notizie dall'8 febbraio 2021. I due non si conoscevano, ma c'è il sospetto che il loro destino sia comune e che siano finiti in mano a una setta.

"Non si può pensare ad allontanamento volontario"@SabrinaScampini commenta la scomparsa di Alessandro e Stefano #Quartogrado pic.twitter.com/7NxDHHVdIO — Quarto Grado (@QuartoGrado) March 26, 2021

Durante la trasmissione viene mostrato il filmato della telecamera di sorveglianza dell'abitazione di Alessandro. A febbraio un altro ragazzo improvvisa una fuga rocambolesca. Le loro strade potrebbero essersi incrociate il 18 febbraio alla stazione centrale di Milano quando è stata scattata una fotografia che ritrae due ragazzi con la mascherina, vestiti con abiti scuri, che assomigliano ai due ragazzi. I genitori riconoscono i loro figli. La trasmissione ha analizzato la foto notando diversi elementi che legano le due figure ai ragazzi scomparsi. Alessandro ha lasciato la casa con 34 euro in tasca e senza telefonino. Stefano ha lasciato lo smartphone a casa e cancellato la memoria del Pc. Entrambi hanno salutato le madri con un forte abbraccio.

L'ombra di una setta dietro la scomparsa di Stefano Barilli e Alessandro Venturelli

Le due mamme Natasha e Roberta sono state ospitate in trasmissione. "Ho riconosciuto mio figlio dal taglio degli occhi", ha detto Natasha aggiungendo: "Il cappotto sembra due taglie in più. Per la parte superiore è Stefano". L'altra mamma invece si è detta colpita dalla giacca. Durante la trasmissione è stata data la notizia che gli inquirenti indagano per sequestro di persona per quanto riguarda Alessandro Venrurelli. Questo consentirà di andare a ritroso nei contatti telefonici del ragazzo di oltre un anno per capire se c'è qualcuno che lo ha plagiato. Per quanto riguarda Stefano si sta invece indagando sul suo soggiorno qualche mese fa a Milano dove ha iniziato ad appassionarsi alla borsa. Li avrebbe maturato l'idea di andare in Svizzera.

Abbiamo bisogno di voi: se avete visto questi due ragazzi, mandateci una segnalazione attraverso i nostri social#QuartoGrado pic.twitter.com/QdQ1TTHaRK — Quarto Grado (@QuartoGrado) March 26, 2021

