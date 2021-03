Roma, confiscati beni per 13 milioni a ex boss della banda della Magliana Salvatore Nicitra e ai suoi complici

26 marzo 2021 a

Nella prima mattina di oggi, venerdì 26 marzo, i carabinieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo un decreto che dispone la confisca di beni, mobili e immobili, per un valore di circa 13 milioni di euro, a carico di Salvatore Nicitra, uno degli ex boss della Banda della Magliana, Rosario Zarbo, Francesco e Rosario Inguanta (padre e figlio).

Lo stesso decreto dispone per Nicitra e suoi complici la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno per tre anni nel Comune di residenza. Le misure di prevenzione disposte sono una conseguenza dell’indagine Jackpot, che gli stessi carabinieri del nucleo Investigativo di Roma conclusero nel febbraio 2020, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 38 persone, ritenute appartenenti, a diverso titolo, a un’associazione per delinquere, facente capo a Nicitra che, negli anni, ha monopolizzato l’area a Nord della Capitale, assumendo il controllo, con modalità mafiose, del settore della distribuzione e gestione delle apparecchiature per il gioco d’azzardo (slot machine, videolottery, giochi e scommesse on line), imposte con carattere di esclusività alle attività commerciali di Roma e provincia. I beni confiscati sono parte degli stessi che i carabinieri sequestrarono contestualmente agli arresti degli indagati, su disposizione dello stesso Tribunale.

Il decreto di confisca è stato emesso dalla sezione specializzata misure di prevenzione del tribunale civile e penale di Roma, su richiesta della Procura di Roma-Dda. Un altro duro colpo alla rete degli appartenenti della famosa "banda", che per anni - fino ai giorni nostri - ha giocato un ruolo di primissimo piano nel controllo e nella gestione di attività illecite nella capitale. Un gruppo che poi, come noto, ha ispirato anche diversi film e fiction televisive, molto seguite dal pubblico. E ogni tanto, nelle operazioni delle forze dell'ordine, emergono figure e attività ancora legate a quel passato.

