Roma, sciopero Atac e Cotral venerdì 26 marzo in piena zona rossa e pandemia nel Lazio

Roma, sciopero di Atac e Cotral nella giornata di venerdì 26 marzo nonostante la zona rossa in vigore in tutto il Lazio e il momento delicato determinato dalla pandemia in atto. Nella capitale sono a rischio bus, metro, tram e treni di Atac, Roma Tpl e Cotral. La manifestazione di protesta rientra nell'ambito delle iniziative indette dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal.

Lo sciopero prevede le fasce di garanzia dall'inizio del servizio diurno alle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 17 alle ore 20.Ad essere interessata dallo sciopero di 24 ore c'è tutta la rete Atac, comprese anche le ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido (al netto delle fasce di garanzia sopra citate). Il servizio non sarà garantito anche nella notte tra oggi e domani sulla rete bus notturna (linee bus n); nella giornata del 26 marzo nella fascia 8.30-17 e ore 20-termine servizio diurno; e nella notte tra venerdì e sabato quando non saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Durante lo sciopero non sarà garantito neanche il servizio delle biglietterie in presenza, mentre sarà sempre garantito il funzionamento delle biglietterie elettroniche. I parcheggi saranno aperti. Nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno, eventualmente, attive, sono possibili interruzioni di servizio di: biglietterie, scale mobili, ascensori e montascale. Oltre a bus, metro, tram e treni Atac e gli autobus di RomaTpl, a rischio anche il servizio dei bus urbani ed extraurbani di Cotral. Le motivazioni dello sciopero riguardano "la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; la proroga della moratoria sui licenziamenti; per un welfare pubblico e universale; per una pensione dignitosa a 60 anni di età o, in alternativa, 35 anni di contributi per tutte e tutti, senza decurtazioni che di fatta discriminano i redditi bassi e le donne; per il diritto al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni; contro le politiche di austerity che impoveriscono i lavoratori e discriminano donne e immigrati; contro la forma di controllo classista e familista riproposto dalla struttura del reddito di cittadinanza; contra la precarietà lavorativa e sociale che colpisce soprattutto le donne", spiegano i sindacati.

