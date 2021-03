Sergio Mattarella e la paura per il vaccino Astrazeneca. Retroscena sull'incontro riservato con Draghi

25 marzo 2021 a

La situazione intorno al vaccino Astrazeneca è sempre di massima attenzione. Il siero anglo-svedese è importatissimo per la riuscita della prima fase della campagna vaccinale in Italia. Per settembre secondo i piani ne devono arrivare 40 milioni di dosi. Una quantità che pesa tantissimo nel pacchetto di farmaci per prevenire il Covid che l'Italia sta mettendo in campo. Dunque lo stop della scorsa settimana per i casi di trombosi ha preoccupato non poco i vertici dello Stato ai massimi livelli. Secondo il retroscenista di Italia Oggi Marco Antonellis in quei difficili giorni c'è stato un contatto diretto e costante tra il premier Mario Draghi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Pochi lo sanno - si legge nel servizio - ma anche al Quirinale nei giorni scorsi appreso il via libera da parte dell'Ema al vaccino di AstraZeneca avevano tirato un bel sospiro di sollievo".

Uno stop prolungato del vaccino avrebbe compromesso la campagna vaccinale italiana. Infatti le dosi in magazzino e quelle in arrivo, come detto, hanno un peso decisivo per il successo della campagna di immunizzazione degli italiani.

L'accelerazione della campagna vaccinale è la priorità del governo che proprio su questo punto ha iniziato a cambiare la guida di settori strategici facendo volare qualche testa. Come quella di Domenico Arcuri ex commissario all'emergenza coronavirus sostituito con il generale Figliuolo. "Anche se dal Colle non ne hanno fatta parola con nessuno - sussurra Antonellis -, nei giorni scorsi, proprio nelle ore complicate e decisive dello stop europeo, c'era stato un riservatissimo scambio di vedute con Draghi per confrontarsi sulla situazione e sui risvolti che lo stop avrebbe potuto avere per un paese come l'Italia". Allarme che è rientrato dopo che l'Ema ha dato il via libera di nuovo alle somministrazioni del siero. Per l'Italia veramente un grande sospiro di sollievo.

