Lockdown anche dopo Pasqua. I divieti potrebbero essere prorogati per tutto aprile

L'Italia potrebbe restare chiusa per tutto aprile. L'ipotesi di una proroga del lockdown con quasi tutta la Penisola in zona rossa o arancione sta prendendo sempre più corpo e, stando alle voci di palazzo, ancora una volta all'interno del governo sta avendo la meglio la linea della prudenza. I divieti continueranno dunque, con ogni probabilità, anche dopo Pasqua.

Il 6 aprile scade il Dpcm in vigore e si sta già pensando al prossimo. Il governo Draghi, stando alle indiscrezioni, sta valutando l'ipotesi di prolungare per tutto il mese le restrizioni in vigore fino a fine mese. Dunque niente zone gialle, spostamenti vietati tra Regioni e zona rossa nelle aree dove si registra un'incidenza dei contagi superiore a 250 ogni 100 mila abitati. Qualcosa che assomiglia molto al lockdown. Due le ipotesi che circolano. Quella light, una proroga fino al 15 aprile, e quella più dura, divieti almeno per tutto aprile. Il confronto nel governo è partito.

Dai nuovi divieti dovrebbero tuttavia rimanere fuori le scuole per le quali il governo sta studiando un piano per il ritorno in classe, anche per le primarie in zona rossa, dopo Pasqua. Programma che prevede test rapidi ogni settimana per gli alunni per controllare eventuali focolai. Tornano alle misure anti Covid, la curva dei contagi non accenna a scendere e dunque difficilmente il governo farà marcia indietro per il momento sulle restrinzioni. Difficile ipotizzare delle riaperture nell'immediato. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato: "Decisioni su eventuali restrizioni o proroghe non ne sono state ancora prese e comunque le decisioni per fasce di colore resteranno fino a settembre". Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Campania e potrebbero aggiungersi Valle d’Aosta, Toscana e Calabria. Il Lazio, incece, visto gli ultimi dati spera in una zona arancione.

