Roma, scontro fra due auto: muore giocatore della Primavera della Lazio

È Daniel Guerini, calciatore della Lazio Primavera, il 19enne morto, mercoledì 24 marzo 2021, dopo il grave incidente stradale avvenuto intorno alle ore 20 a Roma, in via Palmiro Togliatti all’incrocio con viale dei Romanisti. Guerini, era nato a Roma il 21 marzo del 2002. Cresciuto nel vivaio della Lazio, ilpromettente giocatore aveva vestito anche le maglie delle giovanili del Torino, della Fiorentina e della Spal prima di far ritorno in questa stagione con la Primavera del club capitolino. Il 19enne ha anche indossato le casacche della Nazionale italiana under 15 e under 16.

Altri due coetanei del povero Daniel, sono rimasti gravemente feriti nel grave incidente stradale che è avvenuto a Roma. Sul posto subito dopo lo schianto in uno scenario apparso dubito gravissimo, sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo scontro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto tra due auto (Mercedes Classe A e Smart For Four), e il 19enne che ha perso la vita e i due coetanei viaggiavano - secondo quanto è stato possibile apprendere - a bordo della Smart.

I due, entrambi soccorsi dal 118, sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all'Umberto I. Meno gravi le condizioni del conducente della Classe A, rimasto sotto shock a seguito del forte urto e trasportato all'ospedale più vicino. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri. Non ci sono altri dettagli sullo schianto che è stato particolarmente violento. La notizia della morte del promettente giocatore delle giovanile della Lazio è rimbalzata subito sui social ed ha destato grande impressione. Quanto alla dinamica e alle cause dell'incidente sono ancora tutte da chiarire. C'è grande apprensione anche per le condizioni dei due ragazzi che erano in auto con Guerini è che sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

