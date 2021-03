Vaccini, linee guida governo: punti vaccinali aperti 12h e dose in 10 minuti

24 marzo 2021 a

I punti vaccinali territoriali (PVTS) aperti per 12 ore mentre quelli mobili fino a 8 ore. È quanto si legge nel documento di linee di indirizzo organizzativo e strutturale dei punti vaccinali territoriali straordinari relativi alla campagna di vaccinazione anti sars-cov-2/covid-19 elaborato dal governo.

Il tempo stimato dall’ingresso all’esecuzione della vaccinazione è di 10 minuti mentre l’osservazione post-vaccinale deve essere di minimo 15 minuti. "Tali punti, che verranno realizzati ed installati in luoghi o spazi collettivi, da individuare ad hoc, quali palestre, palazzetti, parcheggi di supermercati od ogni altro spazio che sarà ritenuto idoneo allo scopo, sono da intendersi complementari a quelli già esistenti ed attivati in strutture sanitarie all’uopo dedicate, inclusi gli ambulatori dei medici di medicina generale e di altre categorie di medici coinvolti nella campagna vaccinale", si legge nel documento.

"L’obiettivo è dunque quello di individuare i requisiti minimi essenziali, sia generali che specifici per tipologia, che caratterizzano i punti vaccinali territoriali straordinari". Linee guida che, viene specificato, "sono da intendersi quale indirizzo ’non vincolante' ed hanno lo scopo di suggerire un modello organizzativo e funzionale omogeno riguardante l’allestimento dei centri vaccinali straordinari, che possa essere di riferimento per l’incremento della capacità vaccinale sul territorio".

