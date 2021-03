Le notizie del Corriere sulla nuova piattaforma Google News Showcase

24 marzo 2021 a

Google News Showcase arriva in Italia. E' stata la stessa Google ad annunciare i primi accordi con gli editori italiani per il nuovo programma di licenze che offrirà ai lettori l’accesso a contenuti giornalistici approfonditi su Google News e Discover, a fronte di una remunerazione per gli editori firmatari, 13 gruppi e 76 pubblicazioni tra nazionali e locali.

Google spiega che i nuovi accordi, firmati su base individuale, tengono in considerazione i diritti previsti dall’Articolo 15 della Direttiva Europea sul Copyright in relazione agli usi specifici online delle pubblicazioni giornalistiche, e rappresentano un importante passo avanti nella relazione tra Google e gli editori italiani.

Grazie a News Showcase, Google si propone "di offrire da un lato un servizio di qualità per gli utenti, e allo stesso tempo portare nuovi lettori e maggiori ricavi agli editori. Grazie a questa soluzione, infatti, su Google News e Discover sarà possibile leggere contenuti speciali di grandi testate nazionali e importanti redazioni locali, come Corriere della Sera, Fanpage.it, il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Gazzettino, ilGiornale.it, Il Giorno, Gruppo Corriere, IVG.it, Libero, Il Mattino, Il Messaggero, MilanoToday, La Nazione, il Resto del Carlino, Roma Today, il Sole 24Ore, Il Tempo e Varesenews, solo per fare alcuni esempi". Tra queste testate ci saranno anche il Corriere dell'Umbria e i Corrieri di Arezzo, Siena, Rieti e Viterbo, grazie al lavoro di tutto il team Tms Edizioni,



News Showcase si inserisce in un quadro più ampio di iniziative che rappresentano "l’impegno di lungo termine di Google verso il mondo del giornalismo in Italia". Google spiega che "dal 2015 ha investito 11 milioni di euro in progetti italiani di giornalismo, attraverso il Fondo per l’Innovazione della Digital News Initiative, mentre nel 2016 ha sottoscritto con Fieg un accordo triennale che ha portato l’azienda a investire oltre 16 milioni di euro su una serie di settori strategici per l'editoria digitale. E nel 2020, con il diffondersi della pandemia di Covid 19, ha offerto supporto economico a oltre 300 redazioni italiane attraverso il suo Fondo globale di emergenza per il giornalismo locale".



Le pubblicazioni che fanno parte di Google News Showcase sono oggi oltre 500 nel mondo, in decine di paesi tra cui Australia, Germania, Brasile, Canada, Francia, Giappone, Regno Unito e Argentina.

