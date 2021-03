Aggressione ai gay, individuato e denunciato un carpentiere di 31 anni

23 marzo 2021 a

a

a

E' stato identificato l'aggressore dei due gay che si stavano baciando sulla banchina della metropolitana di Valle Aurelia, a Roma. Si tratta di un carpentiere italiano di 31 anni, residente ad Anguillara, vicino Roma. L'uomo al momento sta lavorando in un cantiere di Jesolo, nel Veneziano. E' stato identificato, rintracciato e denunciato grazie alle immagini che erano state girate con il telefonino da un amico della coppia. Il fatto è accaduto nella serata del 26 febbraio. La divulgazione delle immagini in rete, tra l'altro, ha nuovamente riacceso il dibattito sull'approvazione di una legge contro l'omotransfobia che è stata già approvata alla Camera nel mese di ottobre e che ancora non è stata calendarizzata in Senato

Dopo l'aggressione, ai ragazzi hanno espresso solidarietà e vicinanza forze politiche e rappresentanti delle istituzioni. Il Partito Democratico ha annunciato che continuerà a impegnarsi "con ancora maggiore determinazione", posizione espressa dallo stesso segretario nazionale, Enrico Letta in un tweet all'indomani della denuncia. Ma solidarietà è stata espressa anche da Elena Bonetti, ministra delle Pari opportunità secondo cui "scene come questa, la violenza, la discriminazione, ci offendono tutti. Umiliano la nostra coscienza di Paese. E noi dobbiamo ripudiarle, senza se e senza ma". Anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha espresso solidarietà e vicinanza ai due ragazzi, sostenendo che "ogni forma di discriminazione e violenza va fermamente condannata. Episodi come questo rappresentano un'offesa intollerabile verso tutta la nostra comunità".

Ma a prendere posizione è stata anche la destra, in particolare Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia: "Rimango scioccata davanti questa assurda e brutale violenza a Roma a danno di un ragazzo che, dalle ricostruzioni della stampa, sarebbe stato aggredito solo perché baciava il suo compagno. Spero che il responsabile di questa vigliacca violenza la paghi: queste immagini sono indegne per un paese civile. La mia piena solidarietà al ragazzo aggredito". Duro anche Alessandro Di Battista: "Medioevo a Roma. Massima solidarietà a questi due ragazzi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.