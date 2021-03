Covid, Toscana a rischio zona rossa. Decisivi i prossimi due giorni

23 marzo 2021 a

La Toscana rischia la zona rossa a partire dalla prossima settimana. Stando ai dati aggiornati al 22 marzo, l'incidenza settimanale dei casi si attesta a 255 ogni 100 mila abitati oltre i 250 che è il limite imposto dalle ultime norme anti Covid approvate dal governo Draghi per far scattare l'area con le massime restrizioni. L'Rt regionale è ancora sotto la soglia limite dell'1.25 ma preoccupa la situazione di Firenze, finora argine alla pandemia con contagi contenuti. In questa ultimi giorni pero' si riscontrano numeri consistenti e questo rischia di sancire il cambio di colore di tutta la Toscana da lunedì prossimo.

Il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità che determina i colori delle regioni tiene però conto della settimana che va dal venerdì al giovedì che precede il lavoro dei tecnici: saranno dunque decisivi i prossimi due giorni. Nelle giornate comprese tra venerdì 19 e lunedì 22 marzo in Toscana ci sono stati 5.373 casi e per finire in rosso bisogna raggiungere almeno quota 9.310 nuovi contagi nella settimana. Il che vuol dire che se il 23, il 24 e il 25 marzo si avranno in media 1.313 casi ogni 24 ore potrebbero scattare le disposizioni più restrittive. Le uniche zone che stanno assistendo ad un rallentamento sono quelle di Siena e di Massa-Carrara, dove l’incidenza è abbondantemente sotto i 250 casi settimanali per 100 mila abitanti. Ieri, 22 marzo, il presidente Eugenio Giani, su Radio1 Rai, ha parlato di Firenze. "Se c’è il rischio che finisca in zona rossa nei prossimi giorni? Indubbiamente siamo proprio al limite, vediamo cosa succede".

Ai microfoni di Radio1 Giani ha difeso il modello delle zone in Toscana in cui è arrivato a "disporre le aree rosse in tre province e tre territori importanti, per vedere se riusciamo a tenere il livello generale della regione sull'arancione e limitare i contagi".

