Treviso, ragazza accoltellata a Mogliano Veneto: fermato un 17enne. E' grave

Nel pomeriggio di oggi - lunedì 22 marzo - intorno alle ore 17 in località Marocco di Mogliano Veneto un ragazzo di 17 anni in bicicletta ha aggredito una ragazza che stava passeggiando in via Marignana, colpendola con otto coltellate. La giovane è stata trasportata in gravi condizioni nell'ospedale del capoluogo di provincia. Lo hanno reso noto i carabinieri del Comando provinciale di Treviso.

Il presunto autore è stato bloccato dai militari. La ragazza, di 26 anni, non era lontana dalla sua abitazione, nella quale stava facendo rientro. Dopo l'aggressione è caduta, insieme al ragazzo, in una scarpata che costeggia la strada e lì è stata trovata e soccorsa da alcuni passanti, che hanno allertato i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Il minorenne ora è sotto interrogatorio, innanzi tutto per comprendere i motivi di questo folle gesto, probabilmente dovuto a un tentativo di rapina.

Il coltello usato dal ragazzo è stato recuperato dai carabinieri, che stanno ascoltando anche alcuni testimoni che si trovavano poco lontano dal luogo dell'accaduto in quel momento. La ragazza si trova in prognosi riservata. Questo tragico fatto ha scolvolto la comunità del centro trevigiano, con il sindaco che ha parlato di "episodio inquietante". "Questa è una strada di campagna, con ville molto belle e frequentata da tantissime persone che oggi erano uscite per una passeggiata. Capiremo bene come sono andate le cose e qual è il vero motivo di questa aggressione. Il fatto che l'aggressore sia un ragazzo di soli 17 anni rende il tutto ancora più inquietante. La nostra preoccupazione ora è per la ragazza di 26 anni ricoverata in gravi condizioni al Ca' Foncello. La giovane è stata aggredita alle spalle, mentre camminava, dal ragazzo che era in sella a una bicicletta. Non si capisce ancora bene per quale motivo. Speriamo che le condizioni della giovane migliorino al più presto“, ha spiegato il primo cittadino, Davide Bortolato.

