Non è l'Arena, mascherine Lazio. Clamoroso fuorionda, Tulumello: "Abbiamo a che fare con figli di pu***na" | Video

Lo scandalo mascherine nel Lazio è tornato sotto i riflettori domenica sera, 21 marzo, durante la puntata di Non è l'Arena su La 7. Ospiti di Massimo Giletti le consigliere regionali di Fratelli d'Italia nel Lazio Roberta Angelilli e Chiara Colosimo, tra le prime a sollevare il caso nei mesi scorsi. Clamorosa l'intervista al responsabile della Protezione civile del Lazio Carmelo Tulumello che ha parlato della fidejussione che la Regione non riesce ad incassare per un carico di mascherine mai arrivato nei mesi scorsi: “C’è un decreto ingiuntivo perché la compagnia non vuole pagare. Io sono soddisfatto e orgoglioso di aver difeso i medici e gli infermieri delle strutture sanitarie in un momento in cui bisognava fare una scelta”. Ma quando pensa che le telecamere siano spente aggiunge: “Siamo stati truffati, ma grazie al lavoro del sottoscritto e di chi ha ca**to sangue qui abbiamo dato alla regione Lazio quello di cui aveva bisogno. E alla gente non è che non gliene debba fregare un ca**o solo perché il popolo vuole il sangue. Alla gente non interessa dirci: siete stati bravi anche se avete avuto a che fare con dei figli di pu**ana”.

Vari servizi andati in onda hanno evidenziato come nella Regione varie aziende senza alcuna esperienza nel settore delle mascherine siano state ingaggiate per fare da intermediari durante la prima fase della pandemia. In particolare, secondo Giletti, tre aziende: la European Network Tlc avrebbe preso 17,5 milioni di euro, la Eco.Tech. Srl 14 milioni e l’Internazionale Biolife srl 4,9 milioni. Soldi andati in fumo.

Sullo scandalo della mascherine pagate con acconti e mai arrivate Tulumello ha risposto cosi: “Le aziende si sono proposte al pari di altri 40 fornitori e fortunatamente è stato fatto, come conferma Anac, in piena regolarità e rispetto delle norme”. C'è il caso, ormai famoso, della Eco.Tech che produceva lampadine e che fu ingaggiata per una commessa da 14 milioni di per mascherine mai consegnate: "Noi in quel momento dovevamo perseguire ogni strada possibile per poter portare a casa le forniture. Abbiamo fatto le nostre verifiche, la magistratura ne è al corrente".

