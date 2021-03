Vaccini, il governo pronto ad aiutare le Regioni. In campo protezione civile e militari

22 marzo 2021 a

a

a

Il governo pronto ad aiutare le Regioni che sono in difficoltà nella campagna vaccinale contro il Covid. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera sono pronte delle task force di protezione civile e difesa in caso di richiesta di aiuto dai governatori. Tuttavia nonostante i risultati a macchia di leopardo soprattutto per quanto riguarda l'immunizzazione degli over 80, nessun governatore ha fatto ancora il primo passo. Resta il problema degli anziani, ossia la fascia d'età più a rischio. Solo il 15% ha avuto tutte due le dosi. "Da qui in avanti, si potrà contare su un armamentario di fiale meno incerto, con i 52 milioni di dosi previsti tra aprile e giugno. Proprio nella speranza di cambiare passo presto i presidenti delle Regioni in difficoltà ancora non hanno chiesto formalmente le task force governative", ha spiegato il ministro della salute Roberto Speranza.

Sileri: "Servono asili nido negli ospedali per pazienti e medici"



Bisognerà cambiare passo anche per le forniture. Continua il pressing del governo per avere un anticipo delle dosi Pfizer, mentre resta la possibilità di utilizzare autonomamente il siero russo Sputnik. Tra le ipotesi che circolano per far cambiare passo alla campagna per l'immunizzazione c'è quella di destinare una buona parte delle prime forniture del vaccino monodose Johnson&Johnson proprio agli over 80 per completare la messa in sicurezza dei più deboli. Appena il 14,7% degli ultra 80enni è immunizzato al completo, il 28,2% si trova a metà del percorso, col primo inoculo. In pratica meno della metà della popolazione più in avanti con gli anni, a più alto rischio di ricovero e di morte (4.442.000) ha avuto l’iniezione. Quasi ultimata invece la fase nelle Rsa dove moltissimi sono stati protetti: l’89,1% degli ospiti.

Speranza: "Presto vaccini anche in farmacia, sono ottimista per l'estate"

In ogni caso ancora sembra lontano l'obiettivo fissato dal commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, il generale Figliuolo, delle 500 mila dosi al giorno. Infatti, sempre stando alle stime riportate dal Corriere della Sera nella settimana che è appena iniziata non si supereranno le 200 mila dosi.

Vaccini, Burioni: "Il rischio zero non esiste, valutare il rapporto rischi-benefici" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.