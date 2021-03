Sardegna, assembramento a Villamar: cento persone in un bar e minacce ai carabinieri con una motosega

21 marzo 2021 a

Incredibile episodio avvenuto in Sardegna, che da domani lascerà la zona bianca per entrare in zona arancione. Cento persone accalcate fuori e dentro un bar che poteva ospitarne al massimo 20, senza mascherine né distanziamento. All’arrivo dei carabinieri, uno di loro ha imbracciato una motosega e li ha minacciati. È successo a Villamar, nel cagliaritano.

Multato il 43enne titolare del bar, che non ha fatto nulla per evitare l’assembramento, omettendo anche di affiggere il previsto cartello indicante la capienza massima di avventori e non ha rispettato la distanza di almeno un metro nella sistemazione dei tavoli. Durante il controllo dei carabinieri, fra polemiche e proteste, un 40enne agricoltore del posto ha imbracciato una motosega presa dal bagagliaio della sua auto e l’ha accesa brandendola verso l’alto, accelerandola ripetutamente. Identificato e sottoposto a perquisizione personale, gli è stata sequestrata la motosega ed è stato denunciato.

Un episodio incredibile che testimonia la necessità di non abbassare la guardia nei confronti del virus, anche in zona che nelle ultime settimane hanno registrato un calo nei contagi. In Sardegna, peraltro, questo fine settimana, l'ultimo in zona bianca, sono stati registrati diversi assembramenti e "assalti" a spiagge e locali pubblici, quasi a voler fare una sorta di "full immersion" in queste ultime ore di libertà dalle restrizioni che entreranno in vigore da domani. In vista del triduo pasquale, sono poche le regioni che potrebbero "arretrare" in zona con misure meno stringenti e la Sardegna, in particolare, potrebbe essere una di queste. Ad ogni modo, come disposto dall'ultimo decreto Covid, dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà zona rossa, proprio per evitare pericolosi abbassamenti della guardia proprio in occasione della Pasqua e della giornata di Pasquetta. Cosa che non sarà facile, soprattutto in caso di bel tempo, con i controlli delle forze dell'ordine che saranno comunque intensificati in tutto il Paese.

