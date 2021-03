No vax e no mask, manifestazione in piazza a Torino: 44 multe

20 marzo 2021 a

No mask e no vax in piazza a Torino. Dopo la manifestazione di oggi pomeriggio in piazza Castello, sono 44 i partecipanti a cui sono state elevate altrettante multe per aver violato la normativa anti Covid. Tra queste, 24 non indossavano la mascherina e 20 erano arrivate a Torino pur non abitando nel capoluogo piemontese. A renderlo noto sono fonti della questura di Torino. Un 36enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo ha aggredito un poliziotto che adesso si trova in ospedale per problemi, non gravi, ad una mano. Analoghe manifestazioni si sono svolte in altre città italiane, da Roma a Venezia, ma solo nel capoluogo piemontese si sono registrati problemi con le forze dell'ordine.

Nei giorni scorsi la voce dei no vax era tornata a farsi sentire dopo il via libera dell'Ema al vaccino AstraZeneca. "Come volevasi dimostrare i cittadini, soprattutto quelli sotto ricatto del lavoro che sono stati obbligati a vaccinarsi, hanno fatto da cavie alla sperimentazione del vaccino", aveva detto all’Adnkronos Maura Granelli, conosciuta come Nonna Maura, leader del Popolo delle Mamme, commentando il via libera dell’Ema alla ripresa della somministrazione del vaccino AstraZeneca. Secondo la militante no vax i morti per vaccino sarebbero più di quelli noti: "Ma dove bisognerà arrivare perché il popolo italiano si svegli e si ribelli a questa dittatura sanitaria di stampo nazi-comunista? La stampa parla solo di numero di morti covid ma dei morti per il vaccino non ne parla nessuno! È necessario pretendere la verità su tutta la gestione fallimentare e delinquenziale della cosiddetta pandemia".

"Occorre chiamare il comitato tecnico scientifico, che ha approvato la somministrazione dei vaccini, a rispondere in sede penale delle sue responsabilità", conclude la no vax. Altra posizione forte dei no vax riguarda l'assoluta contrarietà al passaporto vaccinale, tanto in Italia quanto a livello europeo.

