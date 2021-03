Covid, Figliuolo e Curcio vaccinati con Astrazeneca. "Puntiamo a 500 mila dosi al giorno dal 20 aprile"

20 marzo 2021 a

Si sono vaccinati oggi, 20 marzo, il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. A entrambi, che hanno atteso in fila assieme ad altri cittadini e militari seguendo i regolari protocolli per la somministrazione, è stata inoculata la dose di Astrazeneca in una delle tende allestite nella struttura dell drive through della Cecchignola a Roma.

L'obiettivo è di "vaccinare l'80% della popolazione entro fine settembre". Ha detto il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo parlando con i giornalisti dopo aver ricevuto la dose del siero anglo-svedese. "Le dosi del vaccino Johnson & Johnson arriveranno in Italia nella seconda metà di aprile e in quel periodo l'obiettivo fissato è la somministrazione di 500mila dosi al giorno", ha continuato il commissario. "In alcune regioni l'annullamento delle prenotazioni dei vaccini con AstraZeneca e' stato del 20%, in altre del 10% e in altre ancora non c'è stato. Quindi il differenziale e praticamente zero" ha aggiunto il generale che ha anche spiegato in merito alla campagna vaccinale che adesso "ci sarà un'accelerazione".

Intanto è di oggi la notizia dell'arrivo di un importante carico del siero Moderna. Sono 344mila le dosi del vaccino in arrivo tra oggi e domani in Italia nell'hub militare di Pratica di Mare. Le fiale saranno poi distribuite nei centri vaccinali delle varie regioni. Si tratta finora del più grosso carico singolo fornito dall'azienda. Per quanto riguarda il vaccino russo Sputnik saranno ancora lunghi i tempi prima che l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) concluda la revisione. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano "Berliner Zeitung" Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo di investimenti diretti (Rdif), che ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del siero. "Se sarà approvato - probabilmente dopo giugno - potremo consegnare 100 milioni di dosi a 50 milioni persone nell’Ue entro tre, quattro mesi", ha dichiarato Dmitriev. La Russia si aspetta che, dopo l’Ungheria, altri Paesi dell’Ue approvino il vaccino a prescindere dalla valutazione dell’Ema.Dmitriev ha spiegato che negli Stati che daranno via libera al vaccino le prime dosi potrebbero arrivare già il mese prossimo. "Ora aspettiamo una delegazione dell’Ema a metà aprile e speriamo che la decisione sullo Sputnik V sia puramente scientifica, non politica".

