Pordenone, cannonata di carro armato dell'Esercito centra allevamento di galline a Vivaro

A Vivaro, in provincia di Pordenone, un carro armato dell'Esercito italiano ha centrato con una cannonata un allevamento di galline. Il mezzo era impegnato in un'esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze armate sul torrente Cellina.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, ma i titolari dell'azienda agricola si sono accorti degli ingenti danni provocati dal colpo soltanto nella mattinata di giovedì 18, entrando nel capannone. Numerose galline sono morte nello scoppio e nel crollo di una parte del manufatto che le ospitava. La Procura di Pordenone ha aperto un'inchiesta. I carri armati impegnati nell'esercitazione, almeno quattro, sono stati posti sotto sequestro. L’attività, regolarmente programmata, come si legge in una nota, era stata preceduta dalle previste comunicazioni riguardanti lo sgombero dell’area interessata. L'Esercito, oltre all’inchiesta aperta dalla Procura di Pordenone, ha prontamente avviato un’indagine interna per determinare con esattezza la dinamica dei fatti e garantire la massima collaborazione e trasparenza agli organi inquirenti.

"Grande preoccupazione per un fatto che non ha nessuna giustificazione". La esprime, in una nota, il capogruppo del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, commentando la notizia. "E se in quell’allevamento ci fossero stati dei lavoratori? Avrebbero potuto rimetterci la vita, oltre agli animali, fatto in sé già grave, degli esseri umani. Rabbrividiamo al solo pensiero. Chiediamo che venga fatta piena luce su quanto avvenuto e che la Regione si attivi immediatamente con le autorità militari per capire le ragioni di quanto accaduto e soprattutto per evitare che in futuro si ripetano situazioni simili", ha concluso Moretuzzo.

