Benno Neumair, Chi l'ha visto? svela il mistero dell'auto proibita

Laura Perselli e Peter Neumair, i coniugi uccisi a Bolzano. Chi l'ha visto? in onda su Rai3 in prima serata mercoledì 17 marzo si è occupato nuovamente e a lungo del caso. In carcere, accusato di aver ammazzato i genitori, c'è Benno Neumair, 30 anni. Secondo l'accusa ha anche occultato i cadaveri gettandoli nell'Adige.

Chi l'ha visto?, il delitto di Bolzano: novità esclusive su Benno Neumair

Solo il corpo della madre è stato ritrovato nelle acque del fiume a distanza di giorni (l'autopsia ha rivelato segni di strangolamento), mentre quello del padre si ricerca sempre nell'Adige. La scomparsa della coppia è datata 4 gennaio 2021. Benno ha poi confessato di essere l'autore del delitto.

Il programma di Federica Sciarelli con Claudia Aldi, ha posto l'attenzione sulla figura di Benno e su quello che ha fatto, segnatamente, dopo la scomparsa dei genitori. Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e l’Adige in collegamento con la conduttrice dello storico programma Rai, ha detto che è “molto significativo che Benno fosse così sicuro di poter usare l’auto che i genitori gli proibivano sempre di prendere”.

Benno Neumair pronto a volare in India dopo il delitto: la confessione all'amica

Un particolare significativo perché dopo il delitto, Benno Neumair era sicuro di poter prendere la macchina di famiglia mentre gli inquirenti si interrogavano su quale fine avessero fatto i coniugi Neumair. Benno dapprima è stato indagato a piede libero e solo a distanza di giorni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso i genitori. La trasmissione di Sciarelli, ha documentato i depistaggi di Benno e ha mostrato il ragazzo con l’auto dei genitori mentre andava a nascondere il cellulare della mamma in città. Poi lo aveva ripreso e gettato nell’Adige, dove è stato trovato qualche giorno fa.

La trasmissione, attraverso una foto, ha anche rivelato come i carabinieri scoprirono che Benno per confondere i cani gli aveva dato delle scarpe che non erano del padre. Il corpo di Peter ancora non è stato ritrovato.

Benno Neumair, la sorella Madè: "Papà e mamma uccisi a sangue freddo, non credo al suo pentimento"

