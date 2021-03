Vaccino, vigile urbano muore poco dopo aver ricevuto dose Pfizer. Sequestrata la salma

16 marzo 2021 a

Un vigile urbano è deceduto poco dopo aver ricevuto una dose del vaccino Pfizer. La Procura di Lagonegro (Potenza) ha disposto il sequestro della salma di un vigile urbano 62enne, di Vibonati (Salerno). L'uomo stando a quanto si apprende ha avuto un malore improvviso intorno alle 20.30 del 15 marzo mentre era in casa. Poche ore prima nell'ospedale di Sapri gli era stata iniettata una del vaccino anti Covid Pfizer. La vittima, secondo quanto riferisce Repubblica.it, è Michele Quintiero, un agente della polizia municipale di 62 anni.

Al momento non è possibile appurare con certezza un nesso tra il decesso e la somministrazione del siero. Per questo gli inquirenti, come atto dovuto, hanno disposto il sequestro della salma. Il cadavere sarà sottoposto ad autopsia per stabilire le cause del decesso. "Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto, non è dimostrabile una relazione causale con la somministrazione del vaccino - dice Rocco Calabrese, direttore sanitario dell'ospedale di Sapri - tra l'altro risulta che il paziente fosse affetto da patologie pregresse di natura metabolica e cardiocircolatoria. Inoltre per il 62enne così come previsto dalle linee guida in ambito vaccinale, a vaccinazione eseguita, sono stati rispettati i 15 minuti di osservazione, nell'arco dei quali lo stesso non ha lamentato nessun disturbo". Insomma sarà l'esame autoptico a stabile le cause del decesso e se c'entra qualcosa il vaccino appena ricevuto. Dall'ospedale, come detto, ripetono che sono stati rispettati tutti i protocolli previsti per la vaccinazione.

L'uomo quando è stato colto dal malore si trovava in casa con i familiari. Ai era sottoposto al vaccino insieme a una collega della polizia locale in qualità di volontario della Protezione civile. Da quello che filtra sembra che nei mesi scorsi era stato impegnato a fondo per l'emergenza legata alla pandemia nella doppia veste di agente della polizia locale e volontario.

