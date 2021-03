Covid, 21.315 casi e altri 264 morti in Italia. Il bollettino di oggi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva

14 marzo 2021 a

a

a

Sono 21.315 i nuovi casi di positività al coronavirus e 264 i decessi. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus del ministero della salute di domenica 14 marzo. I tamponi processati sono 273.966. I ricoveri ordinari aumentano di 365 unità (ora 24.518). Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 100 pazienti in più, portando il totale a superare di nuovo le 3 mila unità. Sono esattamente 3.082. Il picco di ricoveri in rianimazione fu toccato il 3 aprile dello scorso anno con 4.068 pazienti in terapia intensiva. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 365 unità rispetto a ieri, portando il totale a 24.518.

Covid, insegnante di 37 anni in rianimazione per emorragia cerebrale dopo vaccino Astrazeneca

Intanto arrivano gli ultimi dati sulla campagna di vaccinazione. Nelle ultime 24 ore in Italia sono state somministrate 180.081 dosi di vaccino, secondo i dati online del Governo. Alle 15.30 di oggi il totale delle iniezioni da inizio campagna risultano essere 6.610.347 (erano 6.430.266 alla stessa ora di ieri). I vaccinati con due dosi, compreso quindi il richiamo, sono 1.968.796, in aumento di 46.724 rispetto all'aggiornamento delle 15.30 di ieri.

Vaccini, il governo accelera: 500 mila dosi al giorno. "A settembre immuni l'80% degli italiani"

Dalle Regioni arriva la sollecitazione a velocizzare i vaccini. "Leggo che qualcuno, anche nel governo, immagina che si torni alla normalità dopo l'estate. Non c'è tutto questo tempo: l'estate vale miliardi di Pil e lavoro. Ristoranti, bar, hotel, porti e marine, locali, stabilimenti balneari e molto molto altro. Dopo questo Decreto che chiude tutta l'Italia senza quella discontinuità che avremmo sperato sui criteri, nessuno può immaginare di far fare agli italiani una primavera e un'estate chiusi in casa, senza lavoro e senza nessuna socialità. Servono coraggio e poche cose per accelerare la campagna vaccinale e ridare all'Italia una speranza. Molti partiti che fino a ieri erano all'opposizione le promettevano ai cittadini. E' il tempo di dimostrare la capacita' di passare dalle parole ai fatti". Così scrive il presidente della Liguria, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook.

Salvini: "Ancora un mese di sacrifici, poi si riapre"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.