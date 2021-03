Vaccino Astrazeneca, Piemonte blocca lotto dopo morte insegnante

14 marzo 2021 a

a

a

La Regione Piemonte sospende le somministrazioni di un lotto del vaccino Astrazeneca dopo la morte, avvenuta nella notte tra 13 e 14 marzo, di un insegnante di Biella al quale era stato somministrato il siero. Il provvedimento precauzionale, che inizialmente prevedeva una sospensione generalizzata, è stato adottato in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l'eventuale nesso tra il decesso e la somministrazione della dose di vaccino. L'uomo, secondo quanto riferisce Repubblica.it, 58 anni, aveva ricevuto la dose ieri entro vaccinale di Candelo.

Covid, insegnante di 37 anni in rianimazione per emorragia cerebrale dopo vaccino Astrazeneca

In via precauzionale il commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi della Regione Piemonte, Antonio Rinaudo, ha disposto l'immediata sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione del vaccino Astrazeneca per accertamenti sul lotto coinvolto. È limitata al lotto ABV5811, del quale faceva parte il vaccino somministrato al docente deceduto, la sospensione delle vaccinazioni. Lo precisa il commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi della Regione, Antonio Rinaudo. In attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria e della Commissione di Vigilanza del Farmaco, le somministrazioni di vaccini AstraZeneca appartenenti a lotti diversi sono quindi già riprese. E' stata subito convocata la Commissione piemontese sulla farmaco-vigilanza per l'attivazione di tutte le procedure previste. "Si tratta di un atto di estrema prudenza, in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso". dice L'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi. "Ad oggi in Piemonte - aggiunge Icardi - non era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la somministrazione dei vaccini".

Covid, Galli: "La terza ondata farà molti morti. Vaccinare il più possibile"

Intanto è atteso per questo pomeriggio, 14 marzo, l'arrivo degli ispettori del ministero della Salute per gli accertamenti sulla morte del sottufficiale della Marina militare Stefano Paternò, 43 anni, deceduto a Misterbianco (Catania) dopo essersi sottoposto alla prima dose di vaccino AstraZeneca. Secondo quanto comunicato gli ispettori dovrebbero recarsi oggi al 118 di Catania, domani saranno all'ospedale di Siracusa, ed infine alla base militare di Augusta. Non sarebbero previste altre tappe. Sempre in Sicilia, a Gela, La Procura ha aperto una inchiesta su una insegnante di 37 anni ricoverata in gravi condizioni in ospedale per una emorragia cerebrale. Lo scorso 1 marzo la docente aveva fatto il vaccino anti Covid Astrazeneca. Il Procuratore Fernando Asaro ha sequestrato le cartelle cliniche e tutta la documentazione sul vaccino. La donna ha avuto una emorragia cerebrale lo scorso 11 marzo e da allora è in Rianimazione. Ma intanto i medici sono preoccupati: "Molti colleghi sono spaventati da quello che è successo in Sicilia. La magistratura fa il suo doveroso lavoro e sono 'atti dovuti' ma serve mettere in serenità gli operatori e pensare a "una sorta di 'scudo penale', un intervento legislativo idoneo, senza sconvolgere i nostri principi democratici, per dare in un questa fase emergenziale la possibilità al medico di potersi esimere dai problemi di carattere colposo". dice il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli sulle inchieste in corso per i casi di decessi in merito alle vaccinazioni con AstraZeneca.

Astrazeneca taglia ancora le forniture di vaccino ai paesi europei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.