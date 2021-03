Bambina di 4 anni cade in un pozzo di 15 metri: salva

13 marzo 2021 a

a

a

Una bambina di appena quattro anni è stata salvata dopo essere precipitata in un pozzo profondo quindici metri. Sono stati gli uomini del Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa a recuperarla in una delle gallerie della Grande Guerra, sul Monte Grappa. La piccola era in passeggiata insieme alla famiglia: il padre, la madre e quattro bambini. La camminata lungo la strada Penise ha rischiato di trasformarsi in una tragedia.

La bambina è stata incuriosita da una grotta che conduce ad una ex trincea. La famiglia è entrata nella galleria, un tunnel di circa cinquanta metri che termina con un pozzo profondo circa quindici. La bimba nell'oscurità non si è accorta dell'apertura ed è finita dentro. Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto sono velocemente giunti gli uomini del Soccorso alpino che hanno cercato di recuperare la piccina nel minor tempo possibile.

Dramma sul Monte Casarola, morti due alpinisti

La bimba ha riportato soltanto un trauma al mento e uno ad un polso, oltre ovviamente a molta paura. Paura che ha assalito anche i genitori e gli altri bambini. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. I soccorritori sono giunti sul posto a bordo dell'elicottero. Uno dei tecnici è stato calato nella grotta, ha dotato la bambina di un caschetto, l'ha assicurata, poi entrambi sono stati recuperati. La piccola è stata poi trasportata all'ospedale di Treviso per le eventuali cure del caso.

Liguria, ritrovata dopo ore di ricerche la bimba di 8 anni scomparsa sul monte Pozzo

Non è stato l'unico allarme per gli uomini del Soccorso alpino. Il gruppo delle Prealpi trevigiane, infatti, proprio poco dopo è stato allertato per la segnalazione di una donna di 62 anni che era uscita dalla propria abitazione del comune di Farra di Soligo alle 11 del mattino senza farvi rientro. Due squadre si sono messe alla ricerca della donna insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. La 62enne è stata trovata poco dopo in buone condizioni. E' stata comunque visitata dal personale di un'automedica.

Cade nel ghiacchio al Terminillo. Ciaspolatore messo in salvo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.