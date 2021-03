Morti due alpinisti sull'Appennino Reggiano. Sono precipitati da una parete del Monte Casarola

13 marzo 2021 a

Due alpinisti sono morti dopo essere precipitati da una parete del Monte Casarola, vetta di 1978 metri dell'Appennino Reggiano-Parmense. L'incidente è avvenuto nella mattina del 13 marzo sul versante reggiano della Cima. Stando a una prima ricostruzione i due sono precipitati durante un'escursione alpinistica sul canalone della parete nord in parallelo con il sentiero Cai 657.

Sul posto - con il forte vento in quota a limitare le operazioni con l'elicottero - sono intervenute due squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico insieme a un medico. A quanto appreso il recupero delle salme è tecnicamente molto difficoltoso. Per il trasporto a valle dei corpi, poi, bisognerà aspettare il nulla osta del Pubblico Ministero. Il corpo senza vita di uno dei due alpinisti, dei quali non sono ancora state diffuse le generalità è stato individuato. L'altro in un primo momento era dato come disperso ma, secondo quanto riferisce il lancio dell'Ansa, sarebbe morto a sua volta. I soccorsi stanno raggiungendo i corpi via terra. Stando alle informazioni che arrivano dal campo base, il gruppo era composto da tre persone. Si cerca il terzo escursionista secondo quanto riferisce il sito Reggionline.it (leggi qui)

Sono in corso degli accertamenti per capire la dinamica degli incidenti. Le operazioni di recupero dei corpi, come detto, sono rese difficili dal forte vento intorno alla montagna. L'incidente, da quello che si è appreso è avvenuto quasi in vetta alla montagna. Due squadre del Soccorso alpino e speleologico sono intervenute per recuperare le salme, operazione resa molto difficile dal forte vento in quota. Le lunghe e difficoltose operazioni di recupero dei due alpinisti sono appena iniziate e, come annunciato dal Saer, impiegheranno molto tempo per venire ultimate. Insomma un altro drammatico incidente in montagna. I due compagni di scalata, da quello che si è appreso, erano partiti alle prime ore del mattino.

