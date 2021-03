Vaccino Astrazeneca, autopsia sul corpo di Stefano Paternò il militare morto dopo aver ricevuto la dose

13 marzo 2021 a

Verrà eseguita oggi pomeriggio, 13 marzo, all'ospedale Cannizzaro di Catania, l'autopsia sul corpo di Stefano Paternò, il sottufficiale della Marina militare di 43 anni morto poche ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. La Procura di Siracusa, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha nominato un pool di esperti che prenderà parte all'esame. La Procuratrice Sabrina Gambino e il sostituto Gaetano Bono, che coordinando l'indagine, hanno nominato ieri pomeriggio, 12 marzo, il medico legale Giuseppe Ragazzi, l'ematologo esperto di trombosi Marco Marietta, la specialista in tossicologia medica Nunziata Barbera e lo specialista in malattie infettive Carmelo Iacobello. Anche la famiglia del militare nominerà degli esperti. "Dall'esame autoptico ci aspettiamo molte risposte sulla causa del decesso", ha detto all'Adnkronos la Procuratrice Sabrina Gambino.

Nel registro degli indagati quattro persone per le quali si ipotizza l'omicidio colposo. Il nome eccellente è quello di Lorenzo Wittum, l'amministratore delegato di AstraZeneca Italia. Indagati anche il medico e l'infermiere della Marina Militare che hanno somministrato la dose nell'ospedale militare di Augusta e il medico del 118 che ha provato a rianimare il militare. Dalla procura fanno sapere che l'iscrizione nel registro degli indagati di questi soggetti è un atto dovuto. Infatti l'autopsia è un atto irripetibile e in questo modo si dà modo alle persone sospettate in qualche modo di essere responsabili di nominare dei consulenti di parte. Intanto proseguono gli accertamenti dei magistrati, condotti dal Nas dei Carabinieri.

Intanto continuano ad arrivare rassicurazioni sulla sicurezza del vaccino. "Il rapporto tra benefici e rischi è estremamente favorevole. Non bisogna averne paura al momento e occorre continuare a recarsi ai centri vaccinali con grande tranquillità". Ad affermarlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è Nicola Magrini, direttore di Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, che esorta i cittadini a non farsi condizionare da facili suggestioni.

