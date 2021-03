Covid, vaccino monodose Johnson&Johnson: arriva il via libera dell'Aifa

12 marzo 2021 a

Dopo l'ok dell'Ema è arrivato anche il via libera dell'Aifa (l'agenzia italiana del farmaco) al vaccino monodose Johnson&Johnson. L'autorizzazione al siero Janssen (Johnson & Johnson) "per la prevenzione della malattia Covid-19" riguarda "i soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione Ema". Lo comunica l'Aifa in una nota, precisando dunque che "il vaccino sarà messo a disposizione a carico del servizio sanitario nazionale".

"La Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell’Agenzia - si legge nel comunicato- si è riunita oggi, 12 marzo 2021, e ha confermato la valutazione dell’Ema sull’efficacia del vaccino che nelle forme gravi arriva fino al 77 %, dopo 14 giorni dalla somministrazione e all’85%, dopo 28 giorni dalla somministrazione. I dati attualmente disponibili hanno mostrato che nei soggetti over 65 non si è notata alcuna flessione nella efficacia. Il vaccino Janssen, il quarto approvato, si aggiunge come un’altra utile opzione con un beneficio rilevante nel contrasto alla pandemia".

"In un momento critico per il Paese, abbiamo assoluto bisogno di dosi sufficienti per affrontare la pandemia con efficacia e in tempi rapidi - dice il presidente dell'Aifa Giorgio Palù - il vaccino Johnson & Johnson ha tutte le caratteristiche di efficacia, sicurezza e maneggiabilità da costituire un’arma in più per uscire quanto prima dall’emergenza sanitaria”.

Una buona notizia per quanto riguarda la campagna vaccinale, ora restano da comprendere i tempi per le forniture che finora, con gli altri vaccini, hanno rappresentato un problema. Il vaccino monodose, visto anche che è più maneggevole, può velocizzare la campagna vaccinale in atto nel Paese. Proprio oggi, 12 marzo, il premier Mario Draghi, durante la visita all'hub vaccinale di Fiumicino, ha assicurato che verrà messo un atto un piano per consentire di iniettare 50o mila dosi al giorno. Oltre che negli ospedali le somministrazioni avverranno nei luoghi di lavoro, nelle stazioni, nei parcheggi e nelle palestre.

