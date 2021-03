Astrazeneca e il lotto ritirato: evitare il clima da caccia alle streghe

Christian Campigli 12 marzo 2021 a

Attesi come la soluzione per tutti i mali. Agognati dopo i numerosi tagli di fornitura. Ed infine messi in discussione e bollati come lo strumento attraverso il quale il governo mondiale vorrebbe controllarci. I vaccini contro il Covid hanno vissuto un'autentica altalena di giudizi, un ottovolante che rischia di posticipare ulteriormente il ritorno alla normalità. Il blocco precauzionale di un lotto AstraZeneca in Italia si è reso necessario dopo la segnalazione di “tre eventi avversi fatali” legati, secondo i primi accertamenti, a trombosi e coaguli del sangue.

Tre persone che sono morte, questo il nocciolo della faccenda, dopo aver ricevuto il fluido contro il Coronavirus. I decessi nello specifico riguardano tre militari di istanza in Sicilia. Ma l'allarme si estende anche ad altri paesi dell'Unione Europa che, per un lotto differente finito sotto accusa, hanno deciso di fermare le vaccinazioni col farmaco dell'azienda anglo-svedese.

Danimarca, Norvegia, Islanda e Bulgaria ne hanno sospeso in via precauzionale l’utilizzo, in attesa di avere informazioni più chiare sul rischio di effetti collaterali. In realtà non è ancora stato provato un nesso di causalità tra decessi e vaccino e la stessa Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha affermato che si può continuare ad utilizzarlo mentre sono in corso indagini più approfondite. Una conferma in tal senso arriva anche da un un colloquio telefonico del premier Mario Draghi con la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen, dal quale sarebbe emerso che non c'è alcuna evidenza di un nesso tra i casi di trombosi registrati in Europa e la somministrazione del vaccino Astrazeneca. La stessa azienda ha sottolineato in serata che da un'analisi dei dati di sicurezza su oltre dieci milioni di somministrazioni “non è emersa alcuna prova di un aumento del rischio di embolia polmonare o trombosi venosa profonda in qualsiasi gruppo di età, sesso, lotto o in qualsiasi paese in cui è stato utilizzato il vaccino”.

L'Aifa sta effettuando tutte le verifiche, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i NAS, che stanno effettuando il sequestro delle dosi interessate in tutte le regioni. La decisione di ritirare un lotto, ha precisato il direttore generale Aifa Nicola Magrini, “è una misura cautelativa, consente di ispezionare nel dettaglio il lotto, fare esami sulla qualità del prodotto e verificare le circostanze. Allo stesso tempo i dati di tutti i paesi arrivati dall'Ema sono rassicuranti”. Inutile negarselo, queste morti sospette hanno creato un clima da caccia alle streghe del quale il nostro paese davvero non aveva bisogno. E hanno ridato fiato ai no vax, a chi è convinto che attraverso i vaccini un'entità superiore voglia controllare i cittadini, ma anche alle persone comuni, che giustamente si pongono degli interrogativi. Se da una parte è fondamentale indagare sugli eventuali effetti collaterali, dall'altro il ritorno alla vita normale e la tutela dell'economia nazionale passa dalla copertura vaccinale di almeno il settanta per cento della popolazione. E perdere tempo per un falso allarme è un rischio che oggi non possiamo permetterci di sostenere.

