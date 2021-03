Luis Miguel, la scomparsa della mamma Marcella Basteri: la foto che riaccende la speranza

10 marzo 2021 a

Un caso che torna alla ribalta dopo 35 anni. E' quello della mamma di Luis Miguel che nel lontano 1985 cantava al Festival di Sanremo "Noi ragazzi di oggi" rivelandosi al grande pubblico. Italianissima la mamma di Luis Miguel: Marcella Basteri, nata a Massa, nel ‘46. E aveva un padre messicano, Luisito Rey, scomparso nel ‘92. Marcella è scomparsa, di lei non si hanno più notizie dal 1986. Un giallo che stasera, martedì 10 marzo 2021, affronta il programma di Rai3 Chi l'ha visto? .

La ricostruzione è la seguente. Nel 1986 la signora Basteri è in Italia dove è tonata dal Messico. dopo la separazione col marito. .Poi parte da Pisa diretta a Madrid per incontrare il suo ex marito. Hanno appuntamento nella capitale spagnola per dirsi addio e ufficializzare la fine del matrimonio. Marcella arriva a Madrid, ma dopo di allora nessuno ha mai più avuto sue notizie. Una scomparsa che per molti non è affatto un caso chiuso nonostante gli anni che passano. Così nel ‘93 i familiari di Marcella si rivolgono a "Chi l’ha visto?" ai tempi condotto da Giovanna Milella, ma purtroppo le ricerche non vanno a buon fine. Non danno alcun esito.

Ora è una cugina messicana di Luis Miguel (una nipote di Marcella) che si è rivolta alla trasmissione di Federica Sciarelli per via di una foto che, partita dall’Argentina, ha fatto il giro del web. Si vede una donna, una senza tetto, che vaga in Argentina e che somiglierebbe a Marcella. E Sciarelli, martedì sera, ha mostrato l’intervista alla cugina che racconta di quel giorno che Marcella partì da Massa per raggiungere la Spagna per poi sparire nel nulla.

Stasera vedremo le immagini di Luis Miguel vestito di bianco che a Sanremo canta il brano che lo rese famoso e ne sapremo di più sulla mamma e conosceremo il carattere molto duro del padre di Luis Miguel che è stato suo manager poi licenziato dal cantante. Luis Miguel ha dedicato una bellissima canzone a sua mamma, chiamandola "Marcela" in spagnolo. .

