Mondo di mezzo, sentenza d'appello bis: 10 anni a Carminati, 12 anni e 10 mesi per Buzzi

Dodici anni e dieci mesi di carcere a Salvatore Buzzi, dieci a Massimo Carminati. La decisione arriva nel processo di appello bis al cosiddetto "Mondo di mezzo", al quale si è arrivati dopo che, nell’ottobre del 2019, la Cassazione ha fatto cadere tutte le accuse di mafia sugli imputati chiedendo un nuovo giudizio per rideterminare le pene. Una ventina gli imputati e tredici le posizioni per le quali si è proceduto con il concordato della pena: in particolare quelle di Riccardo Brugia, condannato a 6 anni, Fabrizio Franco Testa, condannato a 5 anni e mezzo, l’ex ad di Ama Franco Panzironi, condannato a 3 anni e mezzo, e l’ex consigliere comunale Luca Gramazio condannato a 5 anni e 6 mesi.

"È stata una condanna molto più dura di quanto ci aspettavamo, perché il giudice ha considerato più grave il reato di associazione a delinquere semplice. Il pg aveva chiesto 12 anni e 8 mesi. Faremo ricorso nuovamente in Cassazione. Ma è comunque meglio dei 18 anni dell’altra volta" commenta Buzzi lasciando il tribunale. Cesare Placanica, difensore di Carminati, sottolinea che "con questa condanna, si è nei limiti per chiedere misure alternative al carcere" per l’ex Nar.

In aula al momento della lettura della sentenza era presenta la sindaca Virginia Raggi che ha sottolineato: "Mafia Capitale è stato uno dei capitoli più bui della storia della nostra capitale: sono stati calpestati i diritti dei cittadini e questo è stato riconosciuto". "Io credo sia fondamentale il lavoro di ricostruzione che stiamo facendo. Un lavoro che parte dalla ricostruzione delle macerie, fatto di bilanci puliti e regolari, appalti legali e trasparenza. I cittadini romani meritano questo. E io lo so, sono scomoda perchè porto avanti questo percorso. Però non si può assolutamente tornare indietro. Dobbiamo garantire a Roma queste condizioni di legalità, trasparenza e regolarità. Veramente i romani lo meritano" ha aggiunto.

