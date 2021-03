Francesco Polidori arrestato. Il manager Cepu accusato di bancarotta. Sequestrata sede dell'università E-Campus

08 marzo 2021 a

Arrestato il fondatore di Cepu Francesco Polidori e sequestrata la sede dell'università telematica E-Campus. I finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinati dalla Procura di Roma, hanno dato esecuzione nella mattinata dell'8 marzo a un'ordinanza cautelare nei confronti di Polidori noto imprenditore umbro famoso per il gruppo che opera nel settore dell'istruzione e della formazione universitaria: il centro recupero Cepu e gli atenei online E-Campus e Link Campus University. Nell'inchiesta sono coinvolte altre 6 persone, tra le quali uno stretto collaboratore dell'imprenditore accusati, a vario titolo, dei reati di bancarotta fraudolenta, auto-riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Le indagini si sono concentrate sul fallimento di due importanti società che avevano accumulato un passivo complessivo di 180 milioni e che sarebbero state utilizzate come "bare fiscali" per evadere le imposte. I finanziarie hanno appurato che tramite un complicato sistema di scatole cinesi anche estere venivano messe in piedi una serie di complesse operazioni societarie, commerciali e finanziarie che servivano per nascondersi al Fisco.

L'attenzione degli investigatori si è concentrata su una società fiduciaria in Lussemburgo, intestata a terzi ma, riconducibile agli indagati attraverso la quale veniva nascosta la reale proprietà dei beni immobili sottratti alle imprese fallite. Secondo l'ipotesi investigativa Polidori distraeva fondi attraverso partecipazioni o finanziamenti tra le varie società che in realtà non venivano restituiti.

Oltre agli arresti domiciliari, le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa per un anno nei confronti di un suo collaboratore risultato essere il depositario delle scritture contabili nonché incaricato della gestione finanziaria di alcune aziende del gruppo. Sotto sequestro anche le quote di una società tuttora attiva nel settore dell’istruzione, disponibilità finanziarie e immobili - tra cui lo stabile dove ha sede l'università telematica E-campus - per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro.

