Violenza sulle donne, tre storie orrende e una polemica stupida

Christian Campigli 06 marzo 2021 a

a

a

Un'autentica emergenza sociale. Affrontata solo in superficie. Senza mai aggredire il nocciolo del problema, convinti che per risolverlo sia sufficiente declinare il nome di una professione al femminile. In meno di ventiquattro ore la cronaca nera si riempie di tre storie orrende, che vedono tre donne come involontarie protagoniste della violenza maschile.

Una delle ragazze che accusa di violenza sessuale Alberto Genovese: "Mi ero colpevolizzata"

A Frosinone un uomo è stato arrestato, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma, per aver violentato nel 2018 una bambina di 11 anni. Il 48enne approfittò dell'assenza temporanea dei genitori ed entrò attraverso il balcone nell'appartamento della bimba. A ottantasette chilometri di distanza, nel parco di Villa Gordiani, a Roma, una 22enne ha subito lo stesso, immondo, trattamento. Mentre faceva jogging alle sette del mattino, la ragazza è stata prima aggredita e poi violentata. Un uomo, sbucato dal nulla, l'ha fatta cadere a terra e poi ha abusato di lei. Le avrebbe anche coperto la bocca con una mano per impedirle di urlare e di chiedere aiuto. Gli inquirenti, già al lavoro per risalire dalla descrizione all'uomo, confidano in un'inquadratura delle telecamere di sorveglianza.

A Castagnole, minuscolo comune in provincia di Treviso, un 70enne ha dato fuoco alla casa, uccidendo nel rogo la moglie e una sua amica. Voleva incassare il premio dell'assicurazione, di poco inferiore al milione di euro. Denari necessari per ripagare alcuni strozzini che si erano stancati dei suoi continui rinvii. Una buona notizia giunge invece dal Garante della Privacy, che da lunedì prossimo metterà a disposizione sul proprio sito un canale di emergenza contro la terribile piaga del revenge porn. Le persone che temono che le proprie foto o i loro video intimi possano essere diffusi senza il loro consenso su Facebook o Instagram, potranno segnalare questo rischio e ottenere che le immagini siano bloccate.

Bimba di 18 mesi morta. Arrestato compagno della madre: l'ha violentata e uccisa

Ma la cronaca racconta anche di una polemica tutta al femminile tanto stupida quanto esemplificativa del modo di pensare italico. Beatrice Venezi, ospite al Festival di Sanremo, ha dato un calcio al politicamente corretto di facciata. “Io sono direttore d'orchestra. La posizione ha un nome preciso e nel mio caso è quello di direttore d'orchestra, non di direttrice". In pochi minuti anche il più anonimo e insignificante dei politici ha voluto dire la propria opinione al riguardo. In rete sono state migliaia le donne che hanno sbeffeggiato un post della Conferenza Donne Democratiche della Toscana. “A pochi giorni dall'8marzo, ci auguriamo che la direttrice Venezi chieda scusa a tutte le donne per questa uscita infelice e decisamente poco connessa col Paese reale, quello delle donne e degli uomini che ogni giorno combattono per una società di diritti per tutte e tutti”. Tra i commenti più significativi quello di Costanza Rizzo, che ha ricordato come quel messaggio “non ci rappresenta. Non è questo quello di cui abbiamo bisogno. Questo ci ridicolizza: fossilizzate in battaglie di forma inutili”. Perché questo non è il tempo delle lotte da salotto, maleodoranti di uno snobismo di facciata. Oggi servono risposte concrete a uomini predatori, convinti che le donne siano solo oggetti. Da usare a piacimento.

Video su questo argomento Unicef lancia #8marzodellebambine: combattere violenza di genere TMNews







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.