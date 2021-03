Milano, rissa tra ragazzi davanti al Politecnico. Tanto alcol e niente mascherine: tre giovani feriti

06 marzo 2021 a

Nella serata di venerdì 5 marzo, a seguito di continui schiamazzi e consistenti assembramenti segnalati da diversi residenti della zona, i carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte, coadiuvati da quelli del nucleo radiomobile e della compagnia Milano Duomo, sono intervenuti in piazza Leonardo da Vinci, nei pressi del Politecnico di Milano, dove hanno identificato e segnalato, per inosservanza delle misure anti Covid, 17 studenti universitari tra i 23 e i 28 anni.

I ragazzi, totalmente incuranti delle misure di distanziamento sociale, si sono assembrati nel giardino antistante all’università, consumando alcolici anche oltre l’orario di coprifuoco, insieme ad altre decine di giovani, alcuni dei quali hanno dato luogo a un principio di rissa, scongiurato grazie al tempestivo intervento dei militari. Nel corso della lite per futili motivi, tre giovani sono rimasti lievemente feriti ma solo uno di essi ha necessitato del trasporto in ospedale. Episodi simili purtroppo sono sempre più frequenti nonostante le restrizioni anti Covid. Venerdì 5 marzo infatti le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute al parco archeologico di Ponte di Nona a seguito di una segnalazione sulla presenza di un assembramento di ragazzi intenti a scambiarsi insulti e percosse.

Gli agenti, in servizio nella zona, sono giunti immediatamente sul posto riuscendo a bloccare alcuni dei presenti, mentre altri si sono dileguati. Su tutto il territorio sono in atto i controlli da parte dei caschi bianchi per verificare il rispetto delle disposizioni atte a tutelare la salute pubblica, con un’intensificazione della vigilanza già prima dell’orario di chiusura dei locali pubblici, per il rischio di formazione di assembramenti, con particolare attenzione ai principali luoghi di ritrovo della Capitale. Insomma, i giovani sembrano mostrare diversi segnali di intolleranza alle restrizioni anti Covid, nonostante siano proprio loro quelli che rischiano maggiormente il contagio, soprattutto per le varianti al virus molto diffuse in queste ultime settimane.

