Etna, nuova eruzione: chiuso l'aeroporto di Catania. Pioggia di cenere sulla città

Pista chiusa all’aeroporto Fontanarossa di Catania a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della ricaduta di copiosa di cenere vulcanica. La pista dello scalo aeroportuale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 marzo, è stata chiusa perché contaminata ed è in corso l’attività di pulizia e bonifica. I voli in arrivo saranno dirottati all’aeroporto di Comiso. L’abbondante pioggia di cenere cade su Catania e su molti comuni dell’Hinterland tra cui Misterbianco, San Gregorio (svincolo autostradale), Trecastagni, Aci Sant’Antonio e Pedara.

L'Etna è quindi tornato a farsi sentire, dopo una breve pausa. E' stato registrato questo nuovo evento parossistico sul vulcano, si tratta dell’ottavo dal 16 febbraio scorso. L’attività dal cratere di Sud-Est, dalle 13.24, è passata da stromboliana a fontana di lava. In concomitanza del fenomeno è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania un aumento rapido dell’ampiezza del tremore vulcanico, la cui sorgente è localizzata in corrispondenza del cratere di Sud-Est a circa 3.000 metri. Anche l’attività infrasonica risulta sostenuta sia nel tasso di accadimento che nell’energia degli eventi. La localizzazione degli eventi infrasonici permane allo stesso cratere. La presenza di nuvole non rende possibile un’osservazione diretta dell’attività.

