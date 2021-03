Ilenia Fabbri, il marito fece due copie delle chiavi in ferramenta: "Una forse utilizzata dal killer"

02 marzo 2021 a

Omicidio di Faenza, spunta il duplicato delle chiavi di casa. Sembra quindi complicarsi la posizione di Claudio Nanni, l'ex marito di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa lo scorso 6 febbraio nella sua abitazione. Dalle indagini è emerso che l'uomo fece fare un paio di duplicati di una chiave analoga per tipo a quella che apre la porta del garage al seminterrato della casa in cui è avvenuto l'omicidio: a dirlo, secondo i media locali, il titolare di una ferramenta della zona, che è stato ascoltato dagli inquirenti nell'ambito delle indagini.

L'ex marito è indagato per omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota: secondo l'accusa sarebbe stato lui il mandante del delitto, consumato mentre la figlia era in viaggio con lui per Milano. Un viaggio subito interrotto dalla telefonata di un'amica della figlia, che aveva dormito lì e che ha sentito le urla di Ilenia e visto la sagoma dell'assassino: dopo la telefonata padre e figlia erano tornati indietro e avevano trovato la donna senza vita, uccisa con un coltello trovato proprio nell'abitazione.

Secondo il titolare della ferramenta, Nanni, 5-7 mesi fa gli avrebbe commissionato almeno due copie di una chiave comune 'a spinotto', del tipo identico a quella che apre il garage di via Corbara. L'uomo ha confermato che si tratta di chiave analoga a quella mostratagli dagli inquirenti, in possesso di Arianna, figlia convivente della vittima. L'ipotesi al vaglio della polizia è che l'omicidio possa essere stato compiuto da un sicario istruito allo scopo e dotato di una copia delle chiavi: ipotesi corroborata dal fatto che la prima pattuglia al suo arrivo alle 6.20 aveva trovato la porta del garage aperta e senza segni di scasso.

Non c'è solo questo. L'ex marito di Ilenia: secondo quanto riferito da una testimone, nel 2019 lo stesso Nanni le avrebbe chiesto "conosci qualcuno che possa fare del male a mia moglie?".

