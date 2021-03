Reggio Calabria, disabile morto. Arrestato il mago che lo ha convinto a sospendere le cure

01 marzo 2021 a

a

a

Ha convinto un disabile, poi morto, a sospendere le cure. I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato un mago'40enne accusato di truffa, violenza sessuale e omicidio colposo. La moglie, di 37 anni, è finita ai domiciliari. L'uomo sarebbe riuscito a raggirare un disabile mentale spingendolo a sospendere una cura farmacologica e a rifiutare un intervento chirurgico, portandolo al decesso. L'indagine è stata coordinata dalla procura della Repubblica di Palmi.

Ilenia Fabbri, gli indizi sull'assassino dalle telecamere: alto e di carnagione chiara. Verifiche sulle chiavi

I due coniugi sono ritenuti responsabili, in concorso, del reato di ricettazione mentre il mago anche per altri gravi delitti quali omicidio colposo, morte come conseguenza di altro delitto, violenza sessuale, circonvenzione di persona incapace, detenzione abusiva di armi e truffa aggravata.

L'indagine è partita nel 2019 quando in carabinieri intervennero all'interno dell'Ufficio postale del capoluogo allertati da alcuni impiegati che si erano insospettiti per l'atteggiamento ambiguo di un uomo e una donna. I sospetti non si erano mostrati infondati, in quanto, ad esito della successiva perquisizione personale e domiciliare, presso l’abitazione dei due, rivelatisi poi marito e moglie, i carabinieri avevano sequestrato vari monili in oro, due cartucce per armi da fuoco e una cospicua somma di denaro.

Siracusa, badanti uccisi: dopo 6 anni arrestato il figlio dell'anziano. I retroscena del caso

Solo le successive indagini hanno portato i carabinieri a scoprire la vera attività della coppia: si tratta coppia di abili truffatori in cerca di poveri malcapitati a cui promettere la “miracolosa” risoluzione di problemi di carattere sentimentale o di salute in cambio di soldi. L'uomo in particolare, anche mediante la diffusione di locandine, si proclamava fantomatico mago e guaritore. Durante la celebrazione di alcuni di tali riti esoterici, è riuscito anche ad “abbindolare” tre donne che si erano rivolte a lui per riconquistare la propria anima gemella e violentarle.

Il mago, è riuscito addirittura a ricercare e conquistare una forte empatia da parte di un uomo affetto da infermità mentale e deficienza psichica; raggirandolo a tal punto da farsi consegnare mensilmente l’intero importo della pensione d’invalidità, ingenerando nel povero sfortunato un forte stato di sudditanza e influenza tale da indurlo perfino a sospendere la cura farmacologica cui era sottoposto presso l’Ospedale di Polistena, e a rifiutare di sottoporsi a un importante intervento chirurgico, a tal punto da perdere la vita.

Benno Neumair, Chi l'ha visto?: "Tutti quei vestiti a casa dell'amica". Forse si è confidato con qualcuno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.