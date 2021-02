Belen nella bufera, festa senza mascherina a Milano nell'ultimo week end in zona gialla | Foto

01 marzo 2021 a

Belen Rodriguez nella bufera. Nel periodo magico per la showgirl argentina, con l'annuncio della gravidanza a suggello della splendida storia d'amore che sta vivendo con Antonino Spinalbese, è arrivato una ingenuità che l'ha fatta finire nel mirino dei social.

Nell’ultimo weekend in zona gialla, a Milano, non c’è stato solo il rave, fatto partire dai centri sociali, in Darsena - seguito da un comprensibile fiume di polemiche sempre sui social (tra cui anche quella lanciata dalla giornalista Selvaggia Lucarelli - ma anche un altro evento più glam, ma sempre affollatissimo (e senza mascherine), tra le mura di un nuovo spazio, nell’ex scalo ferroviario a Lambrate.

A raccontarlo è stato Il Messaggero, che ha raccolto appunto immagini e video. La Rodriguez tuttavia non sembra curarsene più di tanto e ha pubblicato successivamente ancora una volta una immagine che ritrae lei insieme ad Antonino Spinalbese, probabilmente proprio nella location discussa.

La didascalia è inequivocabile: "Quanto mi piace passare la mia vita con te", la dedica di Belen al suo Antonino, che renderà presto padre di una femminuccia, Luna Marie. Ma ora c'è da superare la bagarre social per la partecipazione alla festa glam senza mascherina, in piena pandemia da Covid.

