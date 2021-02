Liguria, ritrovata dopo ore di ricerche la bimba di 8 anni scomparsa sul monte Pozzo

28 febbraio 2021 a

La bimba di 8 anni scomparsa sul monte Pozzo (nei pressi di Ventimiglia, in Liguria) è stata ritrovata, sana e salva, da alcuni volontari impegnati nelle ricerche fin dal tardo pomeriggio di domenica 28 febbraio. La piccola si era allontanata dai genitori ed ha imboccato un sentiero, per un paio d'ore facendo perdere le sue tracce. Sono state ore drammatiche, di tensione e paura per i genitori. Le ricerche sono scattate intorno alle 18, quando i genitori si sono accorti della scomparsa. "Una bambina risulta dispersa dal tardo pomeriggio di domenica 28 febbraio, mentre era impegnata con la famiglia in un’escursione" sul Monte Pozzo, in Liguria. Questo il tweet rilasciato dal Soccorso Alpino e Speleologico.

"In partenza squadre del Soccorso Alpino per le ricerche con vigili del fuoco e Protezione civile locale", si legge. La bambina di 8 anni quindi era scomparsa durante una passeggiata sul monte Pozzo, sulle alture di Bevera, a Ventimiglia. La piccola stava scendendo da Monte Pozzo assieme ai genitori e ad altre persone, quando in circostanze ancora da chiarire, il gruppo l'ha persa di vista. Potrebbe aver imboccato un altro sentiero, giunta a un bivio.

Potrebbe aver imboccato un altro sentiero, giunta a un bivio. La stanno cercando i vigili del fuoco, con squadre della protezione civile e i cinofili ed è stato allertato anche il soccorso alpino.

