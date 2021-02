Covid, in Italia ancora 192 morti e 17.455 nuovi casi (257mila tamponi). Il bollettino

28 febbraio 2021 a

I nuovi contagi da Covid 19 sono stati 17.455 stando al bollettino ufficiale emesso nella giornata di oggi, domenica 28 febbraio. I tamponi analizzati 257.024. Purtroppo ancora 192 morti nel nostro Paese a causa della pandemia. Dati in miglioramento rispetto alla giornata di ieri, sabato 27 febbraio, quando i decessi erano stati 280 e i nuovi positivi 18.916 (su 323.047 tamponi), ma occorre ricordare che i numeri della domenica sono sempre poco attendibili dal punto di vista statistico. Il tasso di positività comunque sale al 6.7%.

Le vittime dall'inizio della pandemia diventano complessivamente a 97.699, mentre i contagi si avvicinano ai 3 milioni, per l'esattezza sono 2 milioni 925.265. Gli attualmente positivi ora sono 422.367, quindi 10.401 in più del giorno precedente, visto che le guarigioni sono state 6.847. Dall'inizio della pandemia sono 2 milioni e 405.199 gli italiani che sono riusciti a superare il virus.

Purtroppo continuano ad aumentare i posti letto occupati negli ospedali. Nei reparti sono +266 per un totale di 18.372. In terapia intensiva + 15 per un complessivo 2.231. La variazione dei posti letto indica il saldo dei pazienti entrati ed usciti (per miglioramento o per decesso), ma nel complesso i nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati 131 di cui 20 in Emilia Romagna, 19 in Lombardia e 14 in Puglia.

Dal punto di vista dei territori regionali in Lombardia si registra un aumento di 3.529 casi, segue l'Emilia Romagna con 2.610 e subito dopo la Campania con 2.561. Superano i mille nuovi contagi anche il Lazio con 1.341, la Toscana con 1.068 e la Puglia con 1.053. La Sardegna, che è stata dichiarata zona bianca, fa registrare 77 nuovi tamponi positivi e sui valori assoluti è migliore soltanto il dato della Valle d'Aosta (33), regione comunque molto più piccola.

Dal punto di vista delle province impressionante il dato di Brescia dove vengono ufficializzati 1.016 nuovi casi, addirittura più di Milano (1.003) e poco meno di Roma (1.302). Sono le uniche tre province che superano i mille nuovi positivi al Covid 19.

