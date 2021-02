Roma, spari in strada a Tor Bella Monaca: ferita anziana

27 febbraio 2021 a

Roma, spari in strada a Tor Bella Monaca, quartiere periferico della capitale. Una anziana di 80anni è stata colpita da un proiettile e ferita di striscio. La sparatoria sarebbe avvenuta tra due persone, che sono fuggite ed ora sono ricercate dalla polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e la Scientifica che sta effettuando i rilievi del caso.

L'episodio è accaduto poco dopo le 15 in Via Amico Aspertini tra una tabaccheria e una sala scommesse. La donna è stata medicata dai paramedici del 118 ed è già tornata a casa. La vicenda, quindi, si è conclusa fortunatamente senza alcuna grave conseguenza, ma riaccende i riflettori sulla sicurezza in alcuni quartieri periferici della capitale, come quello di Tor Bella Monaca, una delle piazze di spaccio romane più note. Sempre in tema di sparatorie in strada, si registra un altro caso a Napoli.

Due uomini, un 29enne e un 35enne, sono stati arrestati per aver esploso colpi di arma da fuoco in piazza a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Ieri sera, infatti, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore sono dovuti intervenire in piazza Risorgimento per una segnalazione di esplosioni di colpi d’arma da fuoco provenienti da un’auto. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato e sequestrato tre bossoli calibro 12 e, poco dopo, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza di un esercizio commerciale, hanno avviato le indagini che hanno permesso di identificare i due autori. Gli agenti hanno rintracciato uno dei due uomini nel suo appartamento dove hanno trovato due fucili a canne mozze, un Breda skb e un Faverzani, entrambi calibro 12, e otto cartucce; l’altro uomo, invece, è stato rintracciato nell’abitazione dei genitori.I due hanno 29 e 35 anni, entrambi con precedenti di polizia: sono stati arrestati per porto abusivo di arma comune da sparo con relativo munizionamento e spari in luogo pubblico.

