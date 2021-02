Covid Roma, festa in un bed and breakfast del centro: multe a 10 studenti

27 febbraio 2021 a

Covid, a Roma una festa privata è costata cara a dieci studenti spagnoli. Ieri sera, infatti, è stata una segnalazione giunta al 112 a far scoprire agli agenti del commissariato Castro Pretorio e del I Distretto Trevi Campo Marzio una festicciola organizzata all’interno di un bed and breakfast nel centro della capitale da alcuni studenti spagnoli.

Gli agenti sono riusciti a fatica a farsi aprire la porta dell’appartamento. Una volta entrati, i poliziotti hanno scoperto bottiglie d’alcol a terra, musica ad alto volume e 10 ragazzi in evidente stato di ebbrezza, intenti a festeggiare. E per loro, si è scoperto, non era neanche la prima volta. Già a novembre erano stati sanzionati per inosservanza delle norme anti Covid. In zona Romanina invece, gli agenti del locale commissariato hanno accertato dentro una pizzeria a taglio la presenza di 13 persone che stavano consumando seduti ai tavoli. Tutti sono stati sanzionati secondo la vigente norma, compresi i proprietari della pizzeria; il locale è stato chiuso per cinque giorni.

Non cessano quindi gli episodi di palese violazione della normativa anti contagio, che testimonia la sottovalutazione dei rischi di diffusione del virus. Secondo gli esperti, peraltro, le varianti del ceppo tradizionale del Covid, in questo senso, sono ancora più subdole e pericolose. Oltre ad essere più aggressive e rapide nella diffusione, non si conoscono ancora bene i loro tempi di incubazione. Pertanto ragazzi che oggi non manifestano alcun sintomo potrebbero essere infetti e non saperlo, né manifestare alcun segnale che potrebbe indurli a un controllo. Il distanziamento sociale, in questo senso, rappresenta quindi la sola e unica arma preventiva contro la diffusione del virus, insieme all'uso di dispositivi di protezione individuale e a tutte quelle misure di igiene personale che vengono sollecitate da oltre un anno ormai. A partire dal lavarsi o igienizzarsi spesso le mani e cambiare i propri indumenti.

