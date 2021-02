Monte Vettore, morto l'escursionista disperso. Recuperato il corpo

24 febbraio 2021 a

a

a

Morto l'escursionista disperso sul Monte Vettore. Dopo ore di ricerche che sono andate avanti per tutta la notte tra il 23 e il 24 febbraio alle prime ore del mattino, è stato ritrovato il corpo senza vita dell'uomo. Si tratta di un 58enne, Marco Stortoni di Montefalcone Appennino (Fermo), pasticcere e appassionato di montagna. Era partito martedì per un'escursione ma non era tornato, a dare l'allarme erano stati i familiari che non lo avevano visto tornare a casa. Il suo corpo è stato trovato in una zona molto impervia della parete sud della montagna. Per trovarlo i soccorritori hanno dovuto utilizzare un drone che ha individuato la sagoma alle prime luci del mattino. Il corpo è stato recuperato intorno alle 10. Nelle prime ore la ricerca era stata concentrata soprattutto nelle vie di accesso alla vetta del Vettore denominate Canalino e Direttissima dove erano state segnalate le ultime tracce del passaggio di qualcuno.

La zona dove è stato trovato il corpo è stata raggiunta dai tecnici del soccorso alpino e e speleologico e da un carabiniere forestale. Con piccozza e ramponi sono arrivati nella zona impervia fornendo supporto da terra al tecnico di elisoccorso ed al medico scesi sul posto dall'elicottero del 118 Icaro02. Il medico ha immediatamente constatato il decesso dell'uomo che giaceva privo di sensi sul terreno.

Video su questo argomento Abruzzo, sonda Recco sulle tracce dei dispersi

Hanno partecipato alle operazioni di ricerca e recupero oltre 40 uomini del soccorso alpino e speleologico e due unità cinofile del corpo, provenienti da Marche, Abruzzo e Umbria. Nella notte sono state fatte delle ricognizioni con l’elicottero dell’Aeronautica Militare abilitato al volo notturno proveniente da Pratica di Mare. Presenti i carabinieri di Ascoli Piceno e comuni limitrofi ed un gruppo di vigili del fuoco con in supporto l’elicottero Drago, che ha effettuato ricognizioni ad alta quota.Sono in corso accertamenti per capire come l'uomo possa essere finito nella zona impervia. L'ipotesi più accreditata è quella di una caduta accidentale.

Valanga al Sestriere, due scialpinisti dispersi: il segnale di uno dei cellulari sotto la slavina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.