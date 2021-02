Covid, il bollettino di oggi: altri 356 morti e 13.314 nuovi casi. Cala il tasso di positività

23 febbraio 2021 a

Diffusi i dati del bollettino di oggi, martedì 23 febbraio. Nel territorio italiano i nuovi contagi per il Covid 19 sono 13.314. Ancora una volta tanti i morti: 356 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri, lunedì 22 febbraio, i positivi erano stati 9.630, mentre i decessi 274. Il dato degli oltre 13 mila contagi di oggi è riferito agli oltre 300 mila tamponi effettuati, per l'esattezza 303.850. Il tasso di positività è dunque del 4.4% rispetto a quello del 5.6 di 24 ore prima.

Sono stati dichiarati guariti dal Covid in 12.898, quindi gli attualmente positivi tornano ad aumentare di 45. Ad oggi sono 387.948. Le guarigioni complessive diventano 2.347.866, mentre purtroppo continuiamo ad avvicinarci ai 100 mila morti: sono infatti 96.348 i decessi ufficializzati. Il numero complessivo dei casi, invece, sale a 2 milioni 832.162. La regione con il maggior numero dei tamponi positivi dall'inizio della pandemia resta la Lombardia: 583.251 (gli attuali sono 54.715 e i nuovi 2.480). Al secondo posto di questa maledetta classifica c'è il Veneto: 328.078 (22.297 e 1.062), mentre al terzo la Campania con 255.754 (70.533 e 1.436). La regione con il minor numero dei contagi complessivi resta la Valle d'Aosta: 7.982 (solo 136 attualmente positivi e 4 casi in più.

Ma ovviamente si tratta anche del territorio italiano con minore popolazione). La provincia che ha dovuto far fronte al numero più alto di positivi al Covid 19 resta sempre quella di Milano: oltre 200mila, per l'esattezza sono 200.808. Queste le altre nove che seguono: Roma 161.647, Napoli 153.630, Torino 127.128, Treviso 64.081, Verona 62.915, Brescia 62.839, Varese 61.908, Padova 61.059 e Bologna 58.215. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: sono 28 in più della giornata di ieri, lunedì 22 febbraio. Complessivamente al momento diventano in tutto 2.146.

